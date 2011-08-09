Приветствую!
Буду рад личному сообщению :) Работаю по предоплате (50% или полная), принимаю только Webmoney и переводы банковские.
Всегда качественно и красиво.
Обращайтесь :)
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Запрос о стоимости и уточнении услуг присылайте, пожалуйста, в личку!
раскрутка групп/встреч/паблик/аккаунтов/фейков:
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение группы
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение аккаунта
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение паблик
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение встреч
✔Ведение и модерация группы
✔Постинг на стенах групп
✔Постинг на стенах людей
✔Ссылки в комментариях к обсуждениям
✔Раскрутка аккаунтов пользователей
✔Приглашения по критериям и без критериев
✔Добавление в друзья с необходимым сообщение
✔Проведение конкурсов, мероприятий и акций
✔Наполнение группы, встречи и оф. страницы контентом
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение фейков
И многое другое…
раскрутка fan page /аккаунтов/фейков:
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение аккаунта
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение fan page
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение мероприятий
✔Добавление в друзья
✔Постинг на стенах людей, мероприятий и fan page
И многое другое…
LiveJournal и другие дневники
раскрутка сообществ и аккаунтов:
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение блога
✔Добавление в друзья
✔Комментирование записей
✔Написание постов
✔Набор участников в сообществе
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение сообщества
✔Приглашение новых участников.
И многое другое…
✔Создание, наполнение, поддержка, ведение микроблога
✔ Твиттинг (постинг)
✔ Фоловинг (френдинг)
И многое другое…
Одноклассники.ru, Мой Мир и др.
✔Все услуги уточнять в личке!