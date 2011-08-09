SMM и SMO продвижение

Приветствую!

Буду рад личному сообщению :) Работаю по предоплате (50% или полная), принимаю только Webmoney и переводы банковские.

Всегда качественно и красиво.

Обращайтесь :)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Запрос о стоимости и уточнении услуг присылайте, пожалуйста, в личку!

Vkontakte.ru

раскрутка групп/встреч/паблик/аккаунтов/фейков:

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение группы

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение аккаунта

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение паблик

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение встреч

✔Ведение и модерация группы

✔Постинг на стенах групп

✔Постинг на стенах людей

✔Ссылки в комментариях к обсуждениям

✔Раскрутка аккаунтов пользователей

✔Приглашения по критериям и без критериев

✔Добавление в друзья с необходимым сообщение

✔Проведение конкурсов, мероприятий и акций

✔Наполнение группы, встречи и оф. страницы контентом

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение фейков

И многое другое…

Facebook.com

раскрутка fan page /аккаунтов/фейков:

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение аккаунта

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение fan page

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение мероприятий

✔Добавление в друзья

✔Постинг на стенах людей, мероприятий и fan page

И многое другое…

LiveJournal и другие дневники

раскрутка сообществ и аккаунтов:

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение блога

✔Добавление в друзья

✔Комментирование записей

✔Написание постов

✔Набор участников в сообществе

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение сообщества

✔Приглашение новых участников.

И многое другое…

Twitter

✔Создание, наполнение, поддержка, ведение микроблога

✔ Твиттинг (постинг)

✔ Фоловинг (френдинг)

И многое другое…

Одноклассники.ru, Мой Мир и др.

✔Все услуги уточнять в личке!