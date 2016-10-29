Благодаря написанию текстов для сайтов, ежедневно совершенствуюсь и обучаюсь в области копирайтинга.
Почему заказчикивыбирают меня?
- Статьипишу понятные для людей;
- Стараюсьподробно разобрать тексты на сегменты;
- Разобравшисьв специфике вопроса, раскрываю суть темы в тексте;
- Придумываюкреативные названия;
- Текстделаю интересным, чтобы дочитали его до конца;
- Прилагаю ктексту по теме качественные изображения.
1. Качественноевыполнение работы в полном объеме на оценку «отлично»;
2. Вся предоставленная информация заказчиком во время работы остается в полном секрете и не разглашается;
3. При нарушении установленных сроков исполнения заказа предоставляю скидку 20%.
Предлагаю вам сотрудничество.
С уважением, Анна Новакова.
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
8 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!