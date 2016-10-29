Благодаря написанию текстов для сайтов, ежедневно совершенствуюсь и обучаюсь в области копирайтинга.

Почему заказчикивыбирают меня?

Статьипишу понятные для людей;

Стараюсьподробно разобрать тексты на сегменты;

Разобравшисьв специфике вопроса, раскрываю суть темы в тексте;

Придумываюкреативные названия;

Текстделаю интересным, чтобы дочитали его до конца;

Прилагаю ктексту по теме качественные изображения.

Гарантирую:

1. Качественноевыполнение работы в полном объеме на оценку «отлично»;

2. Вся предоставленная информация заказчиком во время работы остается в полном секрете и не разглашается;

3. При нарушении установленных сроков исполнения заказа предоставляю скидку 20%.

Предлагаю вам сотрудничество.

С уважением, Анна Новакова.