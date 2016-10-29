Skaz-ka

Анна Skaz-ka

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Благодаря написанию текстов для сайтов, ежедневно совершенствуюсь и обучаюсь в области копирайтинга.

Почему заказчикивыбирают меня?

  • Статьипишу понятные для людей;
  • Стараюсьподробно разобрать тексты на сегменты;
  • Разобравшисьв специфике вопроса, раскрываю суть темы в тексте;
  • Придумываюкреативные названия;
  • Текстделаю интересным, чтобы дочитали его до конца;
  • Прилагаю ктексту по теме качественные изображения.
Гарантирую:

1.   Качественноевыполнение работы в полном объеме на оценку «отлично»;

2.   Вся предоставленная информация заказчиком во время работы остается в полном секрете и не разглашается;

3.   При нарушении установленных сроков исполнения заказа предоставляю скидку 20%.

Предлагаю вам сотрудничество. 

С уважением, Анна Новакова.

Отзывы заказчиков

vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$18
10 баллов
8 лет назад
Написать 30 статей на тему строительства домов (рерайт)
WordPress
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