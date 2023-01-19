Художник, дизайнер, иллюстратор
Ответственная, доброжелательная, исполнительная, идейная, креативная, люблю учиться новому.
Инстаграм sketch_sanya
Образование высшее. ДВГТУ Дизайн интерьера (2007-2013)
Успешно пройдено несколько обучений по маркетингу, фотошопу и иллюстрации.
Являюсь куратором курсов по Photoshop для ивент иллюстраторов.
Создаю арт объекты, пишу картины.
Прочитанные и усвоенные книги:
Думай медленно … решай быстро
Психология человеческих взаимоотношений
Стратегия голубого океана
Парадокс шимпанзе. Менеджмент мозга
45 татуировок продавала
45 татуировок личности
45 татуировок менеджера
7 навыков высокоэффективных людей
Тонкое искусство пофигизма
Искусство системного мышления
И др.
Работаю в Procreate, Photoshop, CorelDraw.
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Портфолио
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