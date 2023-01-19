Sketch_sanya

Александра Sketch_sanya

 
33 годаТурция/Аланья
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Художник, дизайнер, иллюстратор

Ответственная, доброжелательная, исполнительная, идейная, креативная, люблю учиться новому.

Инстаграм sketch_sanya

Образование высшее. ДВГТУ Дизайн интерьера (2007-2013)
Успешно пройдено несколько обучений по маркетингу, фотошопу и иллюстрации.

Являюсь куратором курсов по Photoshop для ивент иллюстраторов.

Создаю арт объекты, пишу картины.

Прочитанные и усвоенные книги:
Думай медленно … решай быстро
Психология человеческих взаимоотношений
Стратегия голубого океана
Парадокс шимпанзе. Менеджмент мозга
45 татуировок продавала
45 татуировок личности
45 татуировок менеджера
7 навыков высокоэффективных людей
Тонкое искусство пофигизма
Искусство системного мышления
И др.

Работаю в Procreate, Photoshop, CorelDraw.

Связь через Whats’App.:

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио