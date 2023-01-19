Художник, дизайнер, иллюстратор

Ответственная, доброжелательная, исполнительная, идейная, креативная, люблю учиться новому.



Инстаграм sketch_sanya

Образование высшее. ДВГТУ Дизайн интерьера (2007-2013)

Успешно пройдено несколько обучений по маркетингу, фотошопу и иллюстрации.



Являюсь куратором курсов по Photoshop для ивент иллюстраторов.



Создаю арт объекты, пишу картины.



Прочитанные и усвоенные книги:

Думай медленно … решай быстро

Психология человеческих взаимоотношений

Стратегия голубого океана

Парадокс шимпанзе. Менеджмент мозга

45 татуировок продавала

45 татуировок личности

45 татуировок менеджера

7 навыков высокоэффективных людей

Тонкое искусство пофигизма

Искусство системного мышления

И др.



Работаю в Procreate, Photoshop, CorelDraw.



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