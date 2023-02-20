Skhoda

Сергей Skhoda

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Образование - высшее, техническое (Новочеркасский Политехнический Институт)

О себе: ответственен, нацелен на результат, обучаем, целеустремлен.

Профессиональные навыки:

- знание основ копирайтинга, написания продающих текстов;

- знание html, css;

- наполнение пабликов в соц. сетях;

- знание CMS систем (WordPress, Joomla);

- умение пользоваться облачными системами передачи данных (google disk, evernote, mindmeister, dropbox)4

- знание английского языка (беглое чтение).

Направление работы:

- рерайтинг, копирайтинг;

- контент-менеджмент;

- наполнение контентом в социальных сетях;

- набор текстов.

Связь: e-mai Skype

HTML-верстка
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $15
нет рейтинга