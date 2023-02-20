Образование - высшее, техническое (Новочеркасский Политехнический Институт) О себе: ответственен, нацелен на результат, обучаем, целеустремлен. Профессиональные навыки: - знание основ копирайтинга, написания продающих текстов; - знание html, css; - наполнение пабликов в соц. сетях; - знание CMS систем (WordPress, Joomla); - умение пользоваться облачными системами передачи данных (google disk, evernote, mindmeister, dropbox)4 - знание английского языка (беглое чтение). Направление работы: - рерайтинг, копирайтинг; - контент-менеджмент; - наполнение контентом в социальных сетях; - набор текстов. Связь: e-mai Skype

Я против войны в Украине !