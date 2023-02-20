Образование - высшее, техническое (Новочеркасский Политехнический Институт)
О себе: ответственен, нацелен на результат, обучаем, целеустремлен.
Профессиональные навыки:
- знание основ копирайтинга, написания продающих текстов;
- знание html, css;
- наполнение пабликов в соц. сетях;
- знание CMS систем (WordPress, Joomla);
- умение пользоваться облачными системами передачи данных (google disk, evernote, mindmeister, dropbox)4
- знание английского языка (беглое чтение).
Направление работы:
- рерайтинг, копирайтинг;
- контент-менеджмент;
- наполнение контентом в социальных сетях;
- набор текстов.
Связь: e-mai Skype
Я против войны в Украине!
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