Добрый день.
Я имею большой опыт администрирования, поддержки и программирования.
Последнее время имею достаточно свободного времени для фриланса.
Последний мой проект был разработка программно аппаратного комплекса по переделки игрового оборудования в лотерейное. Проект полностью функционален и рабочий, но конечно требует дальнейшего усовершенствования. Могу предоставить часть кода для ознакомления своих знаний. Но руководство решило откзаться от него. В проекте использовались следующие средства: linux (alt, ubuntu), apache, sqlite3, perl, php, ssl.
Готов к сотрудничеству.
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