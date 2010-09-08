Добрый день.

Я имею большой опыт администрирования, поддержки и программирования.

Последнее время имею достаточно свободного времени для фриланса.

Последний мой проект был разработка программно аппаратного комплекса по переделки игрового оборудования в лотерейное. Проект полностью функционален и рабочий, но конечно требует дальнейшего усовершенствования. Могу предоставить часть кода для ознакомления своих знаний. Но руководство решило откзаться от него. В проекте использовались следующие средства: linux (alt, ubuntu), apache, sqlite3, perl, php, ssl.

Готов к сотрудничеству.