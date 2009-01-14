ПРОФЕСІОНАЛЬНІ НАВИКИ РОБОТИ І ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ІТ
1. Операційні системи – Windows, Linux
2. Створення і адміністрування серверів під Windows 2000, Windows 2003.
3. Професійний досвід монтажу та налаштування комп’ютерних мереж
4. Досвід розгортання мобільних комп’ютерних мереж з використанням GSM технологій
5. Ремонт та сервісне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки.
6. Створення поштових серверів
7. Налаштування і монтаж точок збору інформації
8. Віддалене керування комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням
9. Робота з паролями ОС і паролями офісних і інших програм
10. Робота з SCADA системами будь-яких рівнів
11. Офісні програми – Microsoft Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Publisher, Open Office та ін.