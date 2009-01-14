Інженер ІТ, математик

ПРОФЕСІОНАЛЬНІ НАВИКИ РОБОТИ І ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ІТ

1. Операційні системи – Windows, Linux

2. Створення і адміністрування серверів під Windows 2000, Windows 2003.

3. Професійний досвід монтажу та налаштування комп’ютерних мереж

4. Досвід розгортання мобільних комп’ютерних мереж з використанням GSM технологій

5. Ремонт та сервісне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки.

6. Створення поштових серверів

7. Налаштування і монтаж точок збору інформації

8. Віддалене керування комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням

9. Робота з паролями ОС і паролями офісних і інших програм

10. Робота з SCADA системами будь-яких рівнів

11. Офісні програми – Microsoft Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Publisher, Open Office та ін.