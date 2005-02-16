Skiminok

Гость Skiminok

 
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18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Ефремов Денис Александрович

23 августа 1985 г.р.

Желаемые должности (на основе удалённой работы):

Ш Руководитель отдела разработок Internet-ресурсов

Ш проект-менеджер

Ш WEB-программист.

Образование:

ь Июнь 2005: переведён на 4 курс Ульяновского Государственного Университета, факультета Информационных и Телекоммуникационных Технологий.

ь Май 2002: окончил среднюю школу N73.

Опыт работы:

ь Ноябрь 2004 - по сей день: ООО

ь Февраль 2004 - сентябрь 2004: ООО

ь Август 2002 - по сей день (параллельно основному месту работы), фрилэнсер.

Профессиональные навыки/качества:

ь В совершенстве владею языками программирования:

o PHP 4.3.6

o MySQL 4.1

o HTML 4.0

o CSS

o JavaScript.

ь Имею следующие черты характера:

o Активность

o Ответственность

o Организаторские/лидерские способности

o Быстрая адаптация ко всему новому

o Трудолюбие.

ь Прочие навыки:

o Технический английский

o Водительские права категории .

Награды/сертификаты:

ь ДИПЛОМ за I место в номинации

ь Сертификат PHP-программиста от 17.07.2005.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS