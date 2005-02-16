Ефремов Денис Александрович
23 августа 1985 г.р.
Желаемые должности (на основе удалённой работы):
Ш Руководитель отдела разработок Internet-ресурсов
Ш проект-менеджер
Ш WEB-программист.
Образование:
ь Июнь 2005: переведён на 4 курс Ульяновского Государственного Университета, факультета Информационных и Телекоммуникационных Технологий.
ь Май 2002: окончил среднюю школу N73.
Опыт работы:
ь Ноябрь 2004 - по сей день: ООО
ь Февраль 2004 - сентябрь 2004: ООО
ь Август 2002 - по сей день (параллельно основному месту работы), фрилэнсер.
Профессиональные навыки/качества:
ь В совершенстве владею языками программирования:
o PHP 4.3.6
o MySQL 4.1
o HTML 4.0
o CSS
o JavaScript.
ь Имею следующие черты характера:
o Активность
o Ответственность
o Организаторские/лидерские способности
o Быстрая адаптация ко всему новому
o Трудолюбие.
ь Прочие навыки:
o Технический английский
o Водительские права категории .
Награды/сертификаты:
ь ДИПЛОМ за I место в номинации
ь Сертификат PHP-программиста от 17.07.2005.