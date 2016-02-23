Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, меня интересует установка готового сайта рулетки для игры Counter Strike: Global Offensive на хостинг. Для сайта характерны: Возможность авторизации Steam, полностью функционирующий бот, который будет принимать скины(окраска оружия) от игроков и ставить ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад