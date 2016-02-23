Skinkings

Артур Skinkings

 
26 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поддержка веб-сайта

    Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поддержка веб-сайта

    Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поддержка веб-сайта

    Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поддержка веб-сайта

    Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смена дизайна и доработка

    Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт-Рулетка для игры CS: GO

    Здравствуйте, меня интересует установка готового сайта рулетки для игры Counter Strike: Global Offensive на хостинг. Для сайта характерны: Возможность авторизации Steam, полностью функционирующий бот, который будет принимать скины(окраска оружия) от игроков и ставить ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад