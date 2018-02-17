Привет!
Я веб-дизайнер. Это моя работа и мое хобби.
Дизайн - это первое с чем сталкивается пользователь. Именно благодаря дизайну сайта, его удобству, логике и правильной структуре простой посетитель становится вашим клиентом.У меня много интересных идей, которые могут стать изюминкой Вашего сайта, и это поможет привлечь много новых клиентов.
Моя специализация:
- UI/UX
- Веб-дизайн;
- Адаптивный дизайн;
- Скетчинг и Прототипирование;
- Оформление страниц социальных сетей;
- Визитки, баннеры, флаеры, объявления;
Порядок работы:
- обсуждение деталей проекта
- анализ целевой аудитории и конкурентной ниши
- разработка прототипа сайта
- разработка дизайна сайта
Всегда на связи!
Пишите мне на почту:
Пишите, звоните в skype:
a2173737
Мои страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/kyz9_l
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