Design — не нужно слов, чтобы заявить о себе

Привет!

Я веб-дизайнер. Это моя работа и мое хобби.

Дизайн - это первое с чем сталкивается пользователь. Именно благодаря дизайну сайта, его удобству, логике и правильной структуре простой посетитель становится вашим клиентом.У меня много интересных идей, которые могут стать изюминкой Вашего сайта, и это поможет привлечь много новых клиентов.

Моя специализация:

- UI/UX

- Веб-дизайн;

- Адаптивный дизайн;

- Скетчинг и Прототипирование;

- Оформление страниц социальных сетей;

- Визитки, баннеры, флаеры, объявления;

Порядок работы:

- обсуждение деталей проекта

- анализ целевой аудитории и конкурентной ниши

- разработка прототипа сайта

- разработка дизайна сайта

Всегда на связи!

Пишите мне на почту:

[email protected]

Пишите, звоните в skype:

a2173737

Мои страницы в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/kyz9_l

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010431034621

Instagram : https://www.instagram.com/kyz9_/