SkopDesign

Алексей SkopDesign

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Лаборатория рекламы NewLook
  • Вёрстка и ПЕЧАТЬ полиграфии (Листовки, буклеты, флаера, визитки, купоны, наклейки, баннеры и прочее).
  • Дизайн продукции (Разработка фирменного стиля и макетов под фирменные упаковки)
  • Разработка логотипов и знаков
  • Тел: 8 (915) 293 00 10
  • email: [email protected]