Лаборатория рекламы NewLook
- Вёрстка и ПЕЧАТЬ полиграфии (Листовки, буклеты, флаера, визитки, купоны, наклейки, баннеры и прочее).
- Дизайн продукции (Разработка фирменного стиля и макетов под фирменные упаковки)
- Разработка логотипов и знаков
- Тел: 8 (915) 293 00 10
- email: [email protected]
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Портфолио
- Разработка логотипов и знаков102 просмотра
- Листовки, буклеты, наклейки, визитки, купоны141 просмотр
- Дизайн макетов и шаблонов, печать альбомов108 просмотров