Skornyakova

Personal Details Date of birth: 20 April 1997

Education 2015-2019

Student

National Research University Higher School of Economics, Faculty of World Economy and International Affairs

expected/anticipated graduation: June 2019, pending Bachelor’s degree

Excellent written and verbal communication skills

Editing newsletters, letters

Fluently read and write in English (advanced level)

Личные данные Дата рождения: 20 апреля 1997

Образование 2015-2019

Студент

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики

Факультет мировой экономики и международных отношений

обучаюсь на программе бакалавриата

отличные навыки письменного и устного общения

свободно пишу и читаю на английском (продвинутый уровень)

владею китайским языком на среднем уровне, знакома с культурой, историей, политикой и экономикой Китая