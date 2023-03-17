Skrmi_color

Меня зовут Михаил, и я являюсь профессиональным колористом с опытом работы более 2 лет.



Я специализируюсь на цветокоррекции видео и работал со многими клиентами в различных индустриях. Мой опыт включает в себя работу с программами Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro и DaVinci Resolve.



Я знаю, что цветокоррекция может сделать решающий вклад в качество видео, и я стремлюсь к тому, чтобы мои клиенты были полностью удовлетворены результатами моей работы. Я готов работать с вами, чтобы создать насыщенные, яркие и естественные цвета, которые привлекут внимание вашей аудитории.



Если вы ищете профессионала, который может обеспечить качественную цветокоррекцию для ваших видео, я готов вам помочь. Свяжитесь со мной, и мы сможем обсудить детали вашего проекта.