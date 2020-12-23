Web программист
Здравствуйте, я являюсь квалифицированным web-программистом, у меня большое портфолио рабочих сайтов, в связи с этим предлагаю, свои услуги по созданию сайтов, САМЫЕ БЫСТРЫЕ СРОКИ СОЗДАНИЕ САЙТОВ, помогу в выборе хостинга, домена, объясняю всю логику работы сайта, как что делать, заказав у меня сайт вы получите :
- креативный дизайн сайта
- Быстрая адаптация сайта под ваш вкус
- Всего через 2 дня работы, ваш сайт уже будет висеть в интернете и принимать заказы
- Берусь за любой уровень сложности сайтов
- Самые маленькие цены в беларуси( найдёте дешевле, сделаю ещё дешевле)
- Полное объяснение работы сайта от а до я(как пользоваться и что то делать)
- БЕСПЛАТНОЕ курирование вашего сайта на протяжении 6 месяцев(любые вопросы, помощь, редактирование)
- Купон на 50$ в Яндекс рекламе
- Создание Google AdWords и yandex AdWords
- Подключение сайта к поисковиками
- И многое другое
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