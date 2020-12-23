Web программист

Здравствуйте, я являюсь квалифицированным web-программистом, у меня большое портфолио рабочих сайтов, в связи с этим предлагаю, свои услуги по созданию сайтов, САМЫЕ БЫСТРЫЕ СРОКИ СОЗДАНИЕ САЙТОВ, помогу в выборе хостинга, домена, объясняю всю логику работы сайта, как что делать, заказав у меня сайт вы получите :

креативный дизайн сайта

Быстрая адаптация сайта под ваш вкус

Всего через 2 дня работы, ваш сайт уже будет висеть в интернете и принимать заказы

Берусь за любой уровень сложности сайтов

Самые маленькие цены в беларуси( найдёте дешевле, сделаю ещё дешевле)

Полное объяснение работы сайта от а до я(как пользоваться и что то делать)

БЕСПЛАТНОЕ курирование вашего сайта на протяжении 6 месяцев(любые вопросы, помощь, редактирование)

Купон на 50$ в Яндекс рекламе

Создание Google AdWords и yandex AdWords

Подключение сайта к поисковиками

И многое другое

Да, все это, вы получите приобрёв мои услуги, с нетерпением ждём вас !Tg/Viber: +375292847804