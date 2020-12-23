Skufig

Всеволод Skufig

 
26 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web программист

Здравствуйте, я являюсь квалифицированным web-программистом, у меня большое портфолио рабочих сайтов, в связи с этим предлагаю, свои услуги по созданию сайтов, САМЫЕ БЫСТРЫЕ СРОКИ СОЗДАНИЕ САЙТОВ, помогу в выборе хостинга, домена, объясняю всю логику работы сайта, как что делать, заказав у меня сайт вы получите :

  • креативный дизайн сайта
  • Быстрая адаптация сайта под ваш вкус
  • Всего через 2 дня работы, ваш сайт уже будет висеть в интернете и принимать заказы
  • Берусь за любой уровень сложности сайтов
  • Самые маленькие цены в беларуси( найдёте дешевле, сделаю ещё дешевле)
  • Полное объяснение работы сайта от а до я(как пользоваться и что то делать)
  • БЕСПЛАТНОЕ курирование вашего сайта на протяжении 6 месяцев(любые вопросы, помощь, редактирование)
  • Купон на 50$ в Яндекс  рекламе
  • Создание Google AdWords и yandex AdWords
  • Подключение сайта к поисковиками
  • И многое другое
Да, все это, вы получите приобрёв мои услуги, с нетерпением ждём вас !Tg/Viber: +375292847804
Дизайн сайтаGoogle Ads