SkullPrint

Дмитрий SkullPrint

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SkullPrint

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Отзывы заказчиков

regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Баннеры 1x2 (5 штук)
Быстро и качественно выполнена работа! Спасибо за сотрудничество.
Отлично составленное ТЗ. Своевременная оплата. В общем хорошо сработались. Рекомендую.
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