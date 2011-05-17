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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
Быстро и качественно выполнена работа! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Отлично составленное ТЗ. Своевременная оплата. В общем хорошо сработались. Рекомендую.
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