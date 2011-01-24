Требуется создать 2 картинки для печати. заказ срочный. работать буду с людьми имеющими опыт в этом деле. Все подробности по icq 557807754
- $50Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется дизайнер, нужно сделать пару картинок. Наброски у меня имеются. Работа не сложная. связь icq: 557807754Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую требуется написать не сложный скрипт. Суть которого сводиться к получению данных из формы на странице сайта, отправку их на сторонный сайт и анализ ответа оного. Связь icq 557807754Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Имеется программа которая работает без использования соксов, требуется сделать программу, которая могла бы соксифицировать её. требуется что то типо sockscap но с возможностью заданной периодичностью сменять соксы из списка. P.S. программа работает не на http протоколе. связь 557807754Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Собственно требуется создание парсера, в обязанности которого будет входить, авторизация на сайте, считывание определённых параметров и некоторые другие действия. более подробное описание по icq 557807754Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Приветствую всех. Требуется программист уже работавший с данным протоколом, либо который мог бы в нём оперативно разобраться. Обязательно требование это наличие определённого числа положительных отзывов (не обязательно только на этом сайте). связь 557807754Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется не много доработать уже имеющийся скрипт. связь 557807754Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Собственно от исполнителя требуется внести небольшой корректир в имеющийся у меня скрипт. связь 557807754Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется кодер, который смог бы разработать код облегчивший бы мне работу с файлами в выше указанных ОС. связь 557807754Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. требуется написание программы автоматизирующей некоторые действия с сайтом такие как авторизация и последующий анализ и сбор информации. связь и полное тз по 557807754Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Интересует написание кода на delphi который бы помогал бы мне работать с файлами. Более поробное описание задачи по icq: 557807754Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад