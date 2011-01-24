Здравствуйте. Имеется программа которая работает без использования соксов, требуется сделать программу, которая могла бы соксифицировать её. требуется что то типо sockscap но с возможностью заданной периодичностью сменять соксы из списка. P.S. программа работает не на http протоколе. связь 557807754