Skvollovsky

Отличное знание MS Word, Excel, Access, MS-SQL, SQL Server, Basic, HTML, PHP, CSS, JavaScript, Oracle, 1С - предприятие, склад, торговля. Навыки работы с базами данных - ввод информации, сортировка, выборка, администрирование и т.д.в Access, Basic, SQL. Создание сайтов на JavaScript со стилями CSS. Создание графических и математических программ в SQL Basic. 100% знание ПК как по программной части, так и по технической.

Без вредных привычек, общителен, доброжелателен, трудолюбив.

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