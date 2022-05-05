Видеомонтажёр\Режиссёр Видеомонтажа

Скворцов Илья Станиславович, 26 полных лет.

Имею полное среднее образование и неоконченное высшее, направления "филология".

В течении 5 лет работаю в сфере видеомонтажа.

Начинал свою деятельность как ассистент режиссера телевизионных программ. В обязанности входили задачи;

Сбор и систематизация видео и аудио материала, работа с архивом,

Синхронизация, сбор "Рыбы"

Цветокоррекция, мониторинг, монтаж.

Так же ассистировал на площадке.

В дальнейшем работал в МИЦ "Известия", где монтировал под эфир новостные сюжеты.

Увлекаюсь иностранными языками, наследие неоконченного высшего)

Русский — Родно

Английский — C1 — Продвинуты

Немецкий — B2 — Средне-продвинуты

Польский — A2 — Элементарный - на данный момент продолжаю обучение.

С недавнего времени занялся звуком. Работаю c пакетом Adobe, а так же в Ableton Live.