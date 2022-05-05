Скворцов Илья Станиславович, 26 полных лет.
Имею полное среднее образование и неоконченное высшее, направления "филология".
В течении 5 лет работаю в сфере видеомонтажа.
Начинал свою деятельность как ассистент режиссера телевизионных программ. В обязанности входили задачи;
Сбор и систематизация видео и аудио материала, работа с архивом,
Синхронизация, сбор "Рыбы"
Цветокоррекция, мониторинг, монтаж.
Так же ассистировал на площадке.
В дальнейшем работал в МИЦ "Известия", где монтировал под эфир новостные сюжеты.
Увлекаюсь иностранными языками, наследие неоконченного высшего)
Русский — Родно
Английский — C1 — Продвинуты
Немецкий — B2 — Средне-продвинуты
Польский — A2 — Элементарный - на данный момент продолжаю обучение.
С недавнего времени занялся звуком. Работаю c пакетом Adobe, а так же в Ableton Live.