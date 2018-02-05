Создание качественног видео контента в оговореные сроки. Монтаж и графическое оформления, работа со звуком, цветокор, анимация.

Добрый день уважаемые заказчики! Предлагаю свои услуги по монтажу и оформлению видео контента , имею опыт работы в монтаже документальных фильмов, телевизионных программ, коммерческих роликов и детского видио и т.п. Работу выполю качественно в соответствии с видением и заданием заказчика по адекватным ценам. Креативный и творческий

подход ко всем своим проектам.

Дополнительная информация :

- Понимание драматического построения экранного произведения,

- Режиссура,

- Знание и умение применять все виды монтажа - клиповый, поэтический, аналитический и т. д.

- Цветокоррекция

- Композитинг

- Анимация

- Композиция кадра

Работаю в :

Монтаж: Adobe Premiere pro, Final Cut pro x, Canopus Edius, Avid Media composer

Композитинг: Adobe After effect, Element 3D

Звук: Adobe Audition, Sony Sound Forge

Изображения: Adobe photoshop