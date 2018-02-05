Добрый день уважаемые заказчики! Предлагаю свои услуги по монтажу и оформлению видео контента , имею опыт работы в монтаже документальных фильмов, телевизионных программ, коммерческих роликов и детского видио и т.п. Работу выполю качественно в соответствии с видением и заданием заказчика по адекватным ценам. Креативный и творческий
подход ко всем своим проектам.
Дополнительная информация :
- Понимание драматического построения экранного произведения,
- Режиссура,
- Знание и умение применять все виды монтажа - клиповый, поэтический, аналитический и т. д.
- Цветокоррекция
- Композитинг
- Анимация
- Композиция кадра
Работаю в :
Монтаж: Adobe Premiere pro, Final Cut pro x, Canopus Edius, Avid Media composer
Композитинг: Adobe After effect, Element 3D
Звук: Adobe Audition, Sony Sound Forge
Изображения: Adobe photoshop