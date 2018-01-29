SkyLight

Дмитрий SkyLight

 
39 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PHP5, Symfony 2, JQuery, Mootools Верстка

Веб-программист с навыками верстки и оптимизации сайтов

Опыт работы: более 5 лет

Обо мне:

PHP 5.3 + MySQL, PostgreSQL, ORM Doctrine‚ Symfony 2‚

Javascript (Mootools‚ JQuery)‚

Понимание и умение использовать: ООП‚ Ajax.

Работаю над своей CMS (ORM Doctrine‚ MVC‚ TWIG)

Верстка и оптимизация веб-сайтов.

Наличие опыта работы в команде‚

Навыки работы с система учета версии: GIT‚ SVN.

Небольшой опыт работы с CMS Bitrix.

Опыт работы:

Январь 2011 — июль 2013 (2 года 7 месяцев)

ПихтинАвто (shop.pixtinauto.ru) — Автомобильный бизнес

Руководитель отдела "ИнтернетТехнологий"

Разработка и поддержка веб-проектов компании.

Работа над проектами: интернет магазин и внутренние системы автоматизации работы.

Консультация клиентов, партнеров компании.

Составление планов, отчетов по работе отдела.

Программирование (PHP5+Postgres, Symfony 2, Git)

Январь 2008 — декабрь 2010 (3 года)

ИП Кулик (pi-2.net) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Специалист по веб-проектам

Составление тех. заданий на разработку сайта.

Верстка

Программирование сайтов. (ООП, PHP5+MySQL)

Август 2007 — январь 2008 (6 месяцев)

It-union — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Веб-программист

Верстка

Программирование php

Написание скриптов JS

Май 2006 — январь 2007 (9 месяцев)

GlobalSiteGroup — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Web мастер

Верстка и программирование web-проектов.