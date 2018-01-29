Веб-программист с навыками верстки и оптимизации сайтов
Опыт работы: более 5 лет
Обо мне:
PHP 5.3 + MySQL, PostgreSQL, ORM Doctrine‚ Symfony 2‚
Javascript (Mootools‚ JQuery)‚
Понимание и умение использовать: ООП‚ Ajax.
Работаю над своей CMS (ORM Doctrine‚ MVC‚ TWIG)
Верстка и оптимизация веб-сайтов.
Наличие опыта работы в команде‚
Навыки работы с система учета версии: GIT‚ SVN.
Небольшой опыт работы с CMS Bitrix.
Опыт работы:
Январь 2011 — июль 2013 (2 года 7 месяцев)
ПихтинАвто (shop.pixtinauto.ru) — Автомобильный бизнес
Руководитель отдела "ИнтернетТехнологий"
Разработка и поддержка веб-проектов компании.
Работа над проектами: интернет магазин и внутренние системы автоматизации работы.
Консультация клиентов, партнеров компании.
Составление планов, отчетов по работе отдела.
Программирование (PHP5+Postgres, Symfony 2, Git)
Январь 2008 — декабрь 2010 (3 года)
ИП Кулик (pi-2.net) — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Специалист по веб-проектам
Составление тех. заданий на разработку сайта.
Верстка
Программирование сайтов. (ООП, PHP5+MySQL)
Август 2007 — январь 2008 (6 месяцев)
It-union — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Веб-программист
Верстка
Программирование php
Написание скриптов JS
Май 2006 — январь 2007 (9 месяцев)
GlobalSiteGroup — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Web мастер
Верстка и программирование web-проектов.