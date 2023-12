Опытный веб-разработчик с желанием полезно проводить свободное время

ОБРАЗОВАНИЕ

2003 - Военный институт коммуникации и информатизации при Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт", Программное обеспечение автоматизированных систем, Баклавр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

09.2009 - 01.2010 Страна Онлайн, Медиа-группа

Ведущий программист

Работал удаленно в качестве ведущего программиста над новым проектом дочерней компании РБК. С осени 2009-го запустили кабельный канал "Страна", к весне планируется открытие Web 2.0 портала http://stranaonline.com (что-то наподобие news2 и smi2). Я участвовал с самого начала - от написания спецификаций (остановились на PHP+PostgreSQL), проектной документации и разработки архитектуры до написания отдельных модулей альфа-версии. Основную базу проекта создавали штатные сотрудники, они же сейчас занимаются подготовкой к продакшну, аутсорсинг в целях экономии руководство прикрыло.

По запросу возможны рекомендации.

09.2009 - 12.2009 Столица Онлайн, Интернет-издание

Руководитель отдела разработки и поддержки ПО

Московский городской портал http://www.moskva.com - веб-проект с высокой нагрузкой (PHP+MySQL, самописный движок). Разработал план устранения багов, а также дальнейшего развития портала, начал внедрять в жизнь с подчиненными программистами. Ушел через 3 месяца из-за ненадежности инвестора - так и не получил ни одной зп.

По запросу возможны рекомендации

03.2008 - 08.2009 Электронный мир Украины, Киев, Украина - компания, имеющая пилотный проект в сфере B2G

Ведущий разработчик

Амбициозный проект, реализовывает услуги сдачи отчетности через интернет в гос. фонды. Система реализована с использованием следующих стандартов и технологий: SOA, XML (HR-XML, XML Signatire), CMS, Java-based solutions (J2EE), Enterprise Service Bus (ESB), Java Message Queue (JMQ), Workflow, DocFlow, BPEL. Моя работа заключалась в ведении направления клиентской части, разработка и внедрение интерфейсов взаимодействия с помощью JSP, GWT-Ext, JavaScript Frameworks (ExtJS, jQuery); разработка портлетов по стандартам JSR 168 и JSR 286.

09.2007 - 03.2008 Frontex, Нью-Йорк, США (украинский филиал) - веб-студия

PHP Developer

Совсем недолго поработал в этой компании по причине того, что позвали в перспективный старт-ап (см. следующее место работы). Успел поучавствовать в нескольких интересных разработках, например - очередной клон FaceBook

03.2006 - 09.2007 Kore Design Studios Inc., Торонто, Канада - веб-студия

Web-developer

Работал на дому как частный предприниматель по контракту с этой канадской компанией. На протяжении взаимовыгодного сотрудничества было разработано множество интересных веб-проектов с использованием разнообразных технологий, преимущественно PHP и Ruby on Rails

09.2003 - 10.2006 Национальная Мультимедийная Компания, Киев, Украина - производство и дистрибуция мультимедийной продукции

Программист, продакт-менеджер

На старте карьеры занимался тем, что подготавливал мультимедийное содержимое для издаваемых CD и DVD, используя HTML, XML и иногда собственные C++ или Delphi приложения . Последний год уже на должности продакт-менеджера я также управлял ассортиментом продукуции по нескольким направлениям от проектирования к производству.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство: Украина

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки

Русский : свободно владею

Английский : свободно владею

Португальский: базовые знания

Ключевые навыки:

• Strong PHP and Ruby coding experience

• Good HTML, XHTML, XML, CSS and JavaScript coding skills

• Working knowledge of AJAX and JavaScript Frameworks(Prototype, ExtJS, jQuery)

• Experience in Smarty templates

• Working knowledge of SQL language and MySQL database functionality

• Experience in creation heterogeneous web applications

• Proven ability to write detailed functional specifications

• Excellent skills of team working (using SVN in development and Scrum method for projects management)