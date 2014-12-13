Sky_Rju

Мария Sky_Rju

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Тестировшик ПО

Личные данные

Датарождения: 20.08.1988

Место постоянного проживания: Киев

Образование и курсы

2014 QA Service Softengi. СертификатJunior QA Engineer.

2005-2011Национальный авиационный университет

Магистр по международному бизнесу

2003-2005 Малая компьютерная академия “Перспектива - XXI”. Специалист по направлению “Web-design”.

Профессиональные навыки

·         Jira bug tracker

·        Знание  методологий Waterfall, Scrum, Kanban

·        JMeter

·        SQL basics (MS SQLStudio)  

·        HTML5

·        Python (Basics)

·        Работа с требованиями и тестовой документацией

·        Знание и понимание Жизненного цикла программного обеспечения

·        Авто-тестинг (Selenium IDE)

·        Создание тестовой документации: Bug reports, Test cases, Test Suites, Checklists

.        Использование техник Черного ящика (анализ граничных значений, эквивалентное разделение)

Личные качества и навыки

Аналитическое мышление, ориентированность на результат, командный игрок, навыки работы с аудиторией, высокая степень обучаемости.

Владение языками

Украинский, русский – родной

английский – свободный

французский – средний уровень

Дополнительная информация

Водительские права (Категория “В”), наличие заграничного паспорта,

готовность к командировкам.

 Хобби

Креативная фотография, мотоспорт, верховая езда, походы, теннис.      

Тестирование сайтов
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$10/час
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