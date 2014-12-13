Личные данные
Датарождения: 20.08.1988
Место постоянного проживания: Киев
Образование и курсы
2014 QA Service Softengi. СертификатJunior QA Engineer.
2005-2011Национальный авиационный университет
Магистр по международному бизнесу
2003-2005 Малая компьютерная академия “Перспектива - XXI”. Специалист по направлению “Web-design”.
Профессиональные навыки
· Jira bug tracker
· Знание методологий Waterfall, Scrum, Kanban
· JMeter
· SQL basics (MS SQLStudio)
· HTML5
· Python (Basics)
· Работа с требованиями и тестовой документацией
· Знание и понимание Жизненного цикла программного обеспечения
· Авто-тестинг (Selenium IDE)
· Создание тестовой документации: Bug reports, Test cases, Test Suites, Checklists
. Использование техник Черного ящика (анализ граничных значений, эквивалентное разделение)
Личные качества и навыки
Аналитическое мышление, ориентированность на результат, командный игрок, навыки работы с аудиторией, высокая степень обучаемости.
Владение языками
Украинский, русский – родной
английский – свободный
французский – средний уровень
Дополнительная информация
Водительские права (Категория “В”), наличие заграничного паспорта,
готовность к командировкам.
Хобби
Креативная фотография, мотоспорт, верховая езда, походы, теннис.