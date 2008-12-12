Предлагаем Вам создание сайта «под ключ»
Предлагаем Вам создание сайта «под ключ» – комплексную услугу, включающую в себя разработку графического дизайна, техническую верстку по стандартам, внедрение программных модулей, размещение сайта в Интернете, установку популярных счетчиков, добавление элементов поисковой оптимизации.
Дополнительно обговариваются: регистрация домена второго уровня, оплата хостинга, продвижение сайта, оптимизация под поисковые запросы, дальнейшая поддержка работы сайта, обновление информации.
Подробности в Коммерческом предложении.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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