Skyggedans

Python/Flex developer

Ищу удаленную работу. Проживаю в Харькове.

Есть бэкграунд в виде 10 лет разработки на Delphi/C/C#.

Опыт работы во Flex 3/4 - 2.5 года. Знание PureMVC (singlecore/multicore), Cairngorm, OSMF. Опыт написания интерактивных плееров.

Опыт работы в Python - 4 года, из них в Вэбе (Django) - год. Есть опыт разработки C-модулей. Flex Remoting.

Владение PostgreSQL, MySQL, Firebird/Interbase, SQLite, MongoDB, Sphinx.

Имею опыт администрирования *nix систем.

Английский чтение/письмо - свободно, устный - нет практики.

Последние 3 месяца был руководителем команды из 2-х девелоперов на Django/Flex интернет проекте.