Разработка / поддержка / доработка сайтов
Вячеслав Слабинский
- Возраст: 25 лет
- Опыт работы: 2 года (с 2015 года)
- Регион: Украина, Днепропетровск
- Верстка сайтов (HTML 4.1, CSS2, HTML5, CSS3, JavaScript + jQuery, Bootstrap);
- Программирование сайтов (PHP 5.6, PHP 7, JavaScript, MySQL);
- Разработка сайтов на CMS Wordpress, Joomla, OpenCart, Drupal;
- Доработка / сопровождение сайтов;
- Русский (носитель);
- Украинский (носитель);
- Английский (на уровне Elementary);
- Быстрое обучение и адаптация;
- Последовательность в работе;
- Интерес к нетривиальным задачам и нестандартный подход к их решению;
- Честность;
- Лояльность к клиентам.
- slava.sabinskii (skype)
- [email protected] (email)
- slabinskiy-web.com