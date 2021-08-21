Slabinskiy_Web

Вячеслав Slabinskiy_Web

 
31 годУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка / поддержка / доработка сайтов

Вячеслав Слабинский

  • Возраст: 25 лет
  • Опыт работы: 2 года (с 2015 года)
  • Регион: Украина, Днепропетровск
Профессиональные навыки
  • Верстка сайтов (HTML 4.1, CSS2, HTML5, CSS3, JavaScript + jQuery, Bootstrap);
  • Программирование сайтов (PHP 5.6, PHP 7, JavaScript, MySQL);
  • Разработка сайтов на CMS Wordpress, Joomla, OpenCart, Drupal;
  • Доработка / сопровождение сайтов;
Знание языков
  • Русский (носитель);
  • Украинский (носитель);
  • Английский (на уровне Elementary);
Личные качества
  • Быстрое обучение и адаптация;
  • Последовательность в работе;
  • Интерес к нетривиальным задачам и нестандартный подход к их решению;
  • Честность;
  • Лояльность к клиентам.
По вопросам работы и сотрудничества:

 

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLВерстка сайтаHTMLJoomlaBootstrapDrupaljQuery