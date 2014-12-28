Услуги дизайна, SMM Администрирование групп ВКонтакте.

Услуги по раскрутке и продвижению в социальной сети ВКонтакте:

Ежедневное ведение новостной ленты групп,

Размещение текстов, постов, заметок,

Работа с отзывами и комментариями,

Создание тем, опросов, голосований,

Привлечение пользователей в группы.

Размещение ваших постов в рекламных сообществах Вконтакте.

Услуги дизайна:

Листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки, дорхандеры,

штендеры, таблички, вывески, билборды и т.д.

Разработка фирменного стиля:

Визитки, бланки, конверты, папки, а также полное описание фирменного стиля (Брендбук и Лукбук) .

Работаю в графических программах пакета Adobe Photoshop и Corel Draw.

Сотрудничаю с рекламным агентством полного цикла, есть возможность изготовления различной готовой продукции.

Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

Оплата через Банковскую карту Сбербанка.

Портфолио: http://vk.com/album-29308705_206174142

Контактные данные - Skype: Acijocker