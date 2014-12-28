Услуги по раскрутке и продвижению в социальной сети ВКонтакте:
Ежедневное ведение новостной ленты групп,
Размещение текстов, постов, заметок,
Работа с отзывами и комментариями,
Создание тем, опросов, голосований,
Привлечение пользователей в группы.
Размещение ваших постов в рекламных сообществах Вконтакте.
Услуги дизайна:
Листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки, дорхандеры,
штендеры, таблички, вывески, билборды и т.д.
Разработка фирменного стиля:
Визитки, бланки, конверты, папки, а также полное описание фирменного стиля (Брендбук и Лукбук) .
Работаю в графических программах пакета Adobe Photoshop и Corel Draw.
Сотрудничаю с рекламным агентством полного цикла, есть возможность изготовления различной готовой продукции.
Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!
Оплата через Банковскую карту Сбербанка.
Портфолио: http://vk.com/album-29308705_206174142
Контактные данные - Skype: Acijocker