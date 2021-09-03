Аналитика и разработка сайтов UX/UI

Делаю:

Landing Page

Сайт визитка / Портфолио

Корпоративный / Многостраничный сайт

Интернет магазин

Web приложение и Интерфейсы

Создание сайта под ключ

UX прототип / Юзабилити сайта

Адаптивный дизайн

Верстка на Webflow / Readymag / Tilda

Подготовка и передача проекта разработчикам

Создание кликабельного прототипа в Figma или InVision

Применяю:

User Flow / CJM / MVP

Анализ пользовательских потребностей

Создание информационной архитектуры

Подбор референсов для проекта. Создание мудборда / стайлборда

Кастомные и бустрап сетки

A-B тестирование продукта

Основы композиции и Типографики

Брифинг для улучшения продукта

Интсрументы:

Figma (Components/auto layout/variants итд)

Photoshop

Illistrator

Affter Effect

XD

Scetch app

Webflow

Tilda

Readymag

Wordpress

В проектах использую системный подход, основанный на аналитике.

При разработке продукта считаю два главных критерия это:

Выявить потребности пользователя, составить User Flow и CJM.

Решить задачи бизнеса.

P.S.: Буду рад разработать веб продукт: который будет удобен и приятен для вашего клиента,

а так же будет полезен и результативен для вашего бизнеса .