Slamy_Di

Александр Slamy_Di

 
33 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Аналитика и разработка сайтов UX/UI

Делаю:

  • Landing Page
  • Сайт визитка / Портфолио
  • Корпоративный / Многостраничный сайт
  • Интернет магазин
  • Web приложение и Интерфейсы
  • Создание сайта под ключ
  • UX прототип / Юзабилити сайта
  • Адаптивный дизайн
  • Верстка на Webflow / Readymag / Tilda
  • Подготовка и передача проекта разработчикам
  • Создание кликабельного прототипа в Figma или InVision

Применяю:

  • User Flow / CJM / MVP
  • Анализ пользовательских потребностей
  • Создание информационной архитектуры
  • Подбор референсов для проекта. Создание мудборда / стайлборда
  • Кастомные и бустрап сетки
  • A-B тестирование продукта
  • Основы композиции и Типографики
  • Брифинг для улучшения продукта

Интсрументы:

  • Figma (Components/auto layout/variants итд)
  • Photoshop
  • Illistrator
  • Affter Effect
  • XD
  • Scetch app
  • Webflow
  • Tilda
  • Readymag
  • Wordpress

В проектах использую системный подход, основанный на аналитике.

При разработке продукта считаю два главных критерия это:

  • Выявить потребности пользователя, составить User Flow и CJM.
  • Решить задачи бизнеса.
P.S.: Буду рад разработать веб продукт: который будет удобен и приятен для вашего клиента,

а так же будет полезен и результативен для вашего бизнеса .

WordPressFigmaTildaPhotoshop