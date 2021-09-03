Аналитика и разработка сайтов UX/UI
Делаю:
- Landing Page
- Сайт визитка / Портфолио
- Корпоративный / Многостраничный сайт
- Интернет магазин
- Web приложение и Интерфейсы
- Создание сайта под ключ
- UX прототип / Юзабилити сайта
- Адаптивный дизайн
- Верстка на Webflow / Readymag / Tilda
- Подготовка и передача проекта разработчикам
- Создание кликабельного прототипа в Figma или InVision
Применяю:
- User Flow / CJM / MVP
- Анализ пользовательских потребностей
- Создание информационной архитектуры
- Подбор референсов для проекта. Создание мудборда / стайлборда
- Кастомные и бустрап сетки
- A-B тестирование продукта
- Основы композиции и Типографики
- Брифинг для улучшения продукта
Интсрументы:
- Figma (Components/auto layout/variants итд)
- Photoshop
- Illistrator
- Affter Effect
- XD
- Scetch app
- Webflow
- Tilda
- Readymag
- Wordpress
В проектах использую системный подход, основанный на аналитике.
При разработке продукта считаю два главных критерия это:
- Выявить потребности пользователя, составить User Flow и CJM.
- Решить задачи бизнеса.
а так же будет полезен и результативен для вашего бизнеса .
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