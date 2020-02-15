Студия продвижения SlashTime занимается увеличением прибыли клиентов, оказывая услуги по seo-оптимизации, продвижению сайтов и SMM-продвижению. Студия продвижения SlashTime была и остается сторонником новаторства в продвижении сайтов и проведении рекламных кампаний.
SlashTime использует новейшие технологии и гордится собственной стратегией, на базе которой осуществляется работа со всеми проектами. В результате сегодня компания имеет большой опыт в seo, smm и контекстной рекламе, который является мощнейшим инструментом по увеличению и стабилизации прибыли существующих и потенциальных клиентов.
Студия продвижения SlashTime :
- Интернет-реклама
- SEO - продвижение и оптимизация
- SMM - продвижение в социальных сетях
- Дизайн
- Создание и продвижение групп во всех социальных сетях.
- Оформление и сопровождение групп и сообществ и т.д
- Продвижение бренда в социальных сетях;
- Привлечение активных подписчиков;
- Публикация тематических материалов.
► SEO-продвижение
• продвижение сайта и выведение в ТОП-10 поисковой выдачи
• аудит сайта
• консультация
► SMM-продвижение (VK, Instagram и Facebook)
• аудит
• создание чат-бота
• настройка таргетированной рекламы
• комплексное продвижение
• консультация
► Контекстная реклама
• контекстная реклама в Яндекс
• контекстная реклама в Google
• консультация