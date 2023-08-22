Архитектурное проектирование и дизайн интерьера
Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав. Я архитектор. Окончил обучение по специальности "Архитектура". Имею опыт работы с объектами различного назначения и являюсь практикующим специалистом по архитектурному проектированию, дизайн-проектированию интерьеров, 3d визуализации. Люблю своё дело и ответственно подхожу к работе.
- Осуществляю индивидуальный подход к выполнению каждого проекта;
- Создам уникальный облик Вашего строения и его интерьера, учитывая все Ваши
- С вниманием отношусь ко всем деталям проекта;
- Помогу в выборе материалов с учетом их качества, эстетики и Вашего бюджета;
- Предоставляю отчетность в процессе выполнения проекта;
- Выполняю проект качественно и в оговоренные сроки.
С удовольствием отвечу на любые интересующие Вас вопросы. Всегда на связи.
Я против войны в Украине!
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