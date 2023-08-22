Slava1618

Вячеслав Попов Slava1618

 
30 летРоссия/Оренбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Архитектурное проектирование и дизайн интерьера

Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав. Я архитектор. Окончил обучение по специальности "Архитектура". Имею опыт работы с объектами различного назначения и являюсь практикующим специалистом по архитектурному проектированию, дизайн-проектированию интерьеров, 3d визуализации. Люблю своё дело и ответственно подхожу к работе.

  • Осуществляю индивидуальный подход к выполнению каждого проекта;
  • Создам уникальный облик Вашего строения и его интерьера, учитывая все Ваши
пожелания и предпочтения;

  • С вниманием отношусь ко всем деталям проекта;
  • Помогу в выборе материалов с учетом их качества, эстетики и Вашего бюджета;
  • Предоставляю отчетность в процессе выполнения проекта;
  • Выполняю проект качественно и в оговоренные сроки.
Качеством и профессионализмом выполненных работ Вы останетесь довольны!

С удовольствием отвечу на любые интересующие Вас вопросы. Всегда на связи.

Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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Чертежи и Схемы
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