База по верстке: HTML(PUG, Nunjucks), CSS (SASS, POSTCSS).
Языки и библиотеки фронтенда: JS(ES5-ES8), JQUERY, Vue, REACT(Redux).
Бекенд: Nodejs, PHP.
БД: Mysql, MongoDB, Firebase.
Системы контроля версий: Git.
Репозитории: github, bitbucket.
Сборщики: Gulp, Webpack, Rollup, Parcel.
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Стихи, Песни и Проза
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$15/час
от $15от 1 дня
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