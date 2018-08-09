SlavaAvals

Вячеслав SlavaAvals

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

База по верстке: HTML(PUG, Nunjucks), CSS (SASS, POSTCSS).

Языки и библиотеки фронтенда:  JS(ES5-ES8), JQUERY, Vue, REACT(Redux). 

Бекенд: Nodejs, PHP.

БД: Mysql, MongoDB, Firebase.

Системы контроля версий: Git.

Репозитории: github, bitbucket.

Сборщики: Gulp,  Webpack, Rollup, Parcel.

HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга