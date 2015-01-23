SlavaIzBumag

Анна SlavaIzBumag

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Краткая информация

Дата рождения: 7.11.1989

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

Адрес: Украина, г.Днепропетровск, Красногвардейкискийскийe-mail: [email protected]

Skype: slava_iz_bumagОбразование: среднее 

Опыт работы: 2007-2009 - администратор в казино "Роял Флеш"

                            2009-2010 - официант, ресторан "Пастораль"

                            2010-2011 - администратор кафе "Трактир на Рабочей"

                            2011-2015 - Konfetiki.dp.ua

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, MS Word,

                                                        ведение клиентской базы,

                                                        общение с клиентами, улаживание                                                                         конфликтных ситуаций,

                                                        стрессоустойчивость.

Личные качества: Коммуникабельность,

                                    Пунктуальность,

                                    Ответственность,

                                    Исполнительность,

                                    Быстрообучаемость,

                                    Целеустремленность.

Прочее: не пью, не курю, занимаюсь фитнесом.