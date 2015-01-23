SlavaIzBumag

Краткая информация
Дата рождения: 7.11.1989
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Адрес: Украина, г.Днепропетровск, Красногвардейкискийскийe-mail: [email protected]
Skype: slava_iz_bumagОбразование: среднее
Опыт работы: 2007-2009 - администратор в казино "Роял Флеш"
2009-2010 - официант, ресторан "Пастораль"
2010-2011 - администратор кафе "Трактир на Рабочей"
2011-2015 - Konfetiki.dp.ua
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, MS Word,
ведение клиентской базы,
общение с клиентами, улаживание конфликтных ситуаций,
стрессоустойчивость.
Личные качества: Коммуникабельность,
Пунктуальность,
Ответственность,
Исполнительность,
Быстрообучаемость,
Целеустремленность.
Прочее: не пью, не курю, занимаюсь фитнесом.