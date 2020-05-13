Профессиональный художник - иллюстратор.
Работаю в технике «компьютерная графика», в стиле реализм.
Рисую иллюстрации к книгам, портреты, портреты по фото, комиксы, занимаюсь разработкой арт – концепций игровых миров, имею навыки обработки фотоколлажей
Высшее художественное образование БГУ, факультет худграф.
Хорошо владею графической программой Abode Photoshop;
Обладаю художественным вкусом, профессиональным чувством цвета, творчески подхожу к решению любой идеи;
Рисую от руки;
Владею основами академического рисунка;
Владею знаниями основ композиции;
Владею навыками живописи в различных техниках:
масло, акрил, акварель, графика;
Трудолюбив, настойчив в достижении цели, если чем занимаюсь, всегда достигаю успеха в профессиональном плане.
Имею возможность постоянно быть на связи.
К выполнению каждого проекта подхожу ответственно, строго соблюдаю сроки и гарантирую высокое качество работы.
почта [email protected]
скайп: slava_yugay1
Портфолио
- Обед в ресторане "Плакучая ива"109 просмотров
- Пастушка гусей398 просмотров
- Пин ап308 просмотров
- Не рабочая обстановка310 просмотров
- Ромашка и одуванчик384 просмотра
- Хрюша362 просмотра