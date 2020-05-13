Художник, иллюстрации, портретист, комиксы, локации, персонажи

Профессиональный художник - иллюстратор.

Работаю в технике «компьютерная графика», в стиле реализм.

Рисую иллюстрации к книгам, портреты, портреты по фото, комиксы, занимаюсь разработкой арт – концепций игровых миров, имею навыки обработки фотоколлажей

Высшее художественное образование БГУ, факультет худграф.

Хорошо владею графической программой Abode Photoshop;

Обладаю художественным вкусом, профессиональным чувством цвета, творчески подхожу к решению любой идеи;

Рисую от руки;

Владею основами академического рисунка;

Владею знаниями основ композиции;

Владею навыками живописи в различных техниках:

масло, акрил, акварель, графика;

Трудолюбив, настойчив в достижении цели, если чем занимаюсь, всегда достигаю успеха в профессиональном плане.

Имею возможность постоянно быть на связи.

К выполнению каждого проекта подхожу ответственно, строго соблюдаю сроки и гарантирую высокое качество работы.

почта [email protected]

скайп: slava_yugay1