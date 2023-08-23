Slava_amel

Вячеслав Амелюшкин Slava_amelSlava_amel
21 годРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3D artist
Приветствую,меня зовут Вячеслав!
Я 3D художник,занимаюсь этим уже более двух лет.Владею такими навыками как: полигональное моделирование,UV-mapping,текстурирование(PBR или Hand Paint). Моделирую в первую очередь под Real-time рендеры (Unity,Unreal engine)
Ознакомиться с моим портфолио вы можете по ссылке - https://www.artstation.com/amelyuskinvyacheslav
Я против войны в Украине!