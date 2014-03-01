ВагинВячеслав Викторович
Датарождения: 14 ноября 1987 года
Телефон:0631775948
Эл.почта: [email protected]
Цель - Получение должности frontend разработчика, статьполезным звеном в команде, приобрести профессиональный опыт и навыки,
развиваться.
Образование:
С2007 - 2011 – Бакалавр, Черкасский институт банковского делаУниверситета банковского дела Национального банка Украины, специальность –
«банковское дело».
Курсы:
14.10.2014- по наст. время – «Frontend+CMS», курсы «GeekHub».
01.2014-03.2014– «Постобработка в Photoshop»,Консалтинговое агентство «Персонал», школа Smart School
09.2013-10.2013– «Уроки фото мастерства», Консалтинговое агентство «Персонал», школа Smart School
02.2013-04.2013– «Основы фотографии», фотошкола «Позитив»
Знания и навыки:
- знание HTML, CSS (+sass), bootstrap, sussy,
- блочная, адаптивная, кроссбраузерная верстка,
- верстка сайтов по PSD макетам,
- базовые знания Javascript,
- начальное Знание Joomla, Wordpress,
- отличные знания Adobe Photoshop,Fireworks, а также CorelDRAW,
- опыт работы с системами контроля версий.
Опыт работы:
С 03.2014 по сей час – занимаюсьфрилансом.
C 11.2012 по 03.2014 –водитель-экспедитор, ООО «Полиформ» (оптовая и розничная продажа канцтоваров).
-составление маршрута,
-доставка товара,
-работа с документами (накладные, счета, маршрутные листы),
-прием заявок на следующею поставку товара,
-работа с дебиторской задолженностью,
-контроль технического состояния автомобиля.
С 08.2010 по 11.2011 –водитель, М.П. «Панорама» (торговля канцтоварами).
-составление маршрута,
-доставка товара.
С 09.2008 по 05.2010. – заведующий складом, «Мебельный мастер» (продажаи изготовление мебели).
-ведение складского учета,
-выдача товара (мебельные комплектующие, ДСП, МДФ),
-размещение товара на складе,
-контроль работы грузчиков.
С 05.2007 по 09.2008 -менеджер по продажам, «Твой Стиль» (продажа плитныхматериалов дляпроизводства корпусной мебели).
Выполнял роботу менеджера, консультанта,продавца.