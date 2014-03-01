Frontend developer

ВагинВячеслав Викторович

Датарождения: 14 ноября 1987 года

Телефон:0631775948

Эл.почта: [email protected]

Цель - Получение должности frontend разработчика, статьполезным звеном в команде, приобрести профессиональный опыт и навыки,

развиваться.

Образование:

С2007 - 2011 – Бакалавр, Черкасский институт банковского делаУниверситета банковского дела Национального банка Украины, специальность –

«банковское дело».

Курсы:

14.10.2014- по наст. время – «Frontend+CMS», курсы «GeekHub».

01.2014-03.2014– «Постобработка в Photoshop»,Консалтинговое агентство «Персонал», школа Smart School

09.2013-10.2013– «Уроки фото мастерства», Консалтинговое агентство «Персонал», школа Smart School

02.2013-04.2013– «Основы фотографии», фотошкола «Позитив»

Знания и навыки:

- знание HTML, CSS (+sass), bootstrap, sussy,

- блочная, адаптивная, кроссбраузерная верстка,

- верстка сайтов по PSD макетам,

- базовые знания Javascript,

- начальное Знание Joomla, Wordpress,

- отличные знания Adobe Photoshop,Fireworks, а также CorelDRAW,

- опыт работы с системами контроля версий.

Опыт работы:

С 03.2014 по сей час – занимаюсьфрилансом.

C 11.2012 по 03.2014 –водитель-экспедитор, ООО «Полиформ» (оптовая и розничная продажа канцтоваров).

-составление маршрута,

-доставка товара,

-работа с документами (накладные, счета, маршрутные листы),

-прием заявок на следующею поставку товара,

-работа с дебиторской задолженностью,

-контроль технического состояния автомобиля.

С 08.2010 по 11.2011 –водитель, М.П. «Панорама» (торговля канцтоварами).

-составление маршрута,

-доставка товара.

С 09.2008 по 05.2010. – заведующий складом, «Мебельный мастер» (продажаи изготовление мебели).

-ведение складского учета,

-выдача товара (мебельные комплектующие, ДСП, МДФ),

-размещение товара на складе,

-контроль работы грузчиков.

С 05.2007 по 09.2008 -менеджер по продажам, «Твой Стиль» (продажа плитныхматериалов дляпроизводства корпусной мебели).

Выполнял роботу менеджера, консультанта,продавца.