Здравствуйте, возьмётесь? «Безопасность в воде»Это – вторая статья, из серии обучающих статей о плавании. Контент: Почему нужно уметь плавать: Безопасность | Здоровье | Соревнования/Испытания | Занятость ребёнка | Перспективы |Как научиться плавать: Инструктор ...
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Контент: 0. Домашние школы : Vision in Educations & Inspire;
- Почему нужно уметь плавать: Безопасность | Здоровье | Соревнования/Испытания | Занятость ребёнка | Перспективы |
- Как научиться плавать: Инструктор | Самостоятельно | Видео/Литература |
- Что нужно делать в бассейне на тренировке: Базовые навыки | Координация (тип обучения) | Практика с доведением до автоматизма| Не стоять на месте - двигаться ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
- Когда лучше учиться плавать : 0-3 | 3-5| 5-7 формирование | 6-8 лет целенаправленно |
- Как лучше учиться плавать: Безопасность| На спине | На груди (кроль, дельфин элементы, брасс)
- 5 способов остаться здоровым после посещения бассейна: Гигиена (тапочки, полотенце, душ, крем) | Выйти «сухим из воды» сушим волосы,вытираем уши | вытираем ноги, сухое полотенце, белье|
5 лайфхаков посещения бассейна о которых вы не зналиА вы знаете как выйти из бассейна “сухим”? В этот раз обойдемся без стандартных советов. Предлагаем Вашему вниманию наши лайфхаки, которые реально работают и делают посещение бассейна максимально комфортным:
- Долго сушите волосы? Действительно, высушить волосы маленьким феном, это - долго! Попробуйте это - возьмите отдельное полотенце, которое хорошо впитывает воду и насухо вытрите голову. Так, укладка займет в 3 раза меньше времени.
- Не спешите искать ушные палочки в раздевалке и скакать на одной ноге выбивая воду из ушей. Возьмите салфетку из 100 % целлюлозы, сложив ее вдвое оберните вокруг пальца и промокните воду в ушной раковине. Так, салфетка не порвется и легко впитывает влагу, оставляя защитный слой в ушном проходе.
- Грибок - это мерзко, не правда ли? Чтобы его не “подцепить” в бассейне, тщательно вытирайте ноги (и между пальцев тоже) перед тем как надеть носки. Помните, что носки надеваем непосредственно перед тем как обуваемся!
- Придя домой, сразу достаньте плавательный костюм и полотенце из сумки. Полотенце стираем, а купальник/плавки НИКОГДА НЕ СТИРАЕМ в стиральной машине! Полиэстер - материал, из которого сделано большинство купальных костюмов превратится в “тряпку” после машинной стирки. Для этого типа ткани, рекомендована - ручная стирка при низкой температуре. Проще говоря - принимая душ, ополосните свой свой купальник с небольшим количеством шампуня или мыла! Все вещи, необходимо хорошо просушить до следующего визита в бассейн.
- Сменная обувь (тапочки) тоже требуют ухода! После их использования, необходимо убрать всю воду с внутренней части. Никогда не храните тапочки в закрытом пакете, в противном случае - неприятный запах и грибок обеспечен! Лучший вариант для хранения сменной обуви - сумка сеточного типа. В такой сумке, сменная обувь, хранится лучше всего.
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$60
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- Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Могу предложить только структуру текста:- Заголовок;- Цитата, история или анекдот;- О чем статья;- Основное определение;- Разложить на 1,2,3,4,5- Итог связать со школой плавания + продолжение посетить пробное занятие. БЕЗОПАСНОСТЬ в ВОДЕ: Нет навыков дыхания ...Продающие текстынет заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую заказчика, работать с ним легко и приятно!
Ответный отзыв
Прежде, чем сделать заказ здесь, я опробовал несколько других копирайтеров. Не все могут написать оригинальный текст с учетом всех пожеланий клиента. Так вот, Валерия может! Вместо одной статьи, заказал цикл статей, с расчётом на высокое качество исполнения. Рекомендую.