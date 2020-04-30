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Контент: 0. Домашние школы : Vision in Educations & Inspire;

Почему нужно уметь плавать: Безопасность | Здоровье | Соревнования/Испытания | Занятость ребёнка | Перспективы |

Как научиться плавать: Инструктор | Самостоятельно | Видео/Литература |

Что нужно делать в бассейне на тренировке: Базовые навыки | Координация (тип обучения) | Практика с доведением до автоматизма| Не стоять на месте - двигаться ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Когда лучше учиться плавать : 0-3 | 3-5| 5-7 формирование | 6-8 лет целенаправленно |

Как лучше учиться плавать: Безопасность| На спине | На груди (кроль, дельфин элементы, брасс)

5 способов остаться здоровым после посещения бассейна: Гигиена (тапочки, полотенце, душ, крем) | Выйти «сухим из воды» сушим волосы,вытираем уши | вытираем ноги, сухое полотенце, белье|

p.s. Вот пример статьи:

5 лайфхаков посещения бассейна о которых вы не зналиА вы знаете как выйти из бассейна “сухим”? В этот раз обойдемся без стандартных советов. Предлагаем Вашему вниманию наши лайфхаки, которые реально работают и делают посещение бассейна максимально комфортным:

Долго сушите волосы? Действительно, высушить волосы маленьким феном, это - долго! Попробуйте это - возьмите отдельное полотенце, которое хорошо впитывает воду и насухо вытрите голову. Так, укладка займет в 3 раза меньше времени.

Не спешите искать ушные палочки в раздевалке и скакать на одной ноге выбивая воду из ушей. Возьмите салфетку из 100 % целлюлозы, сложив ее вдвое оберните вокруг пальца и промокните воду в ушной раковине. Так, салфетка не порвется и легко впитывает влагу, оставляя защитный слой в ушном проходе.

Грибок - это мерзко, не правда ли? Чтобы его не “подцепить” в бассейне, тщательно вытирайте ноги (и между пальцев тоже) перед тем как надеть носки. Помните, что носки надеваем непосредственно перед тем как обуваемся!

Придя домой, сразу достаньте плавательный костюм и полотенце из сумки. Полотенце стираем, а купальник/плавки НИКОГДА НЕ СТИРАЕМ в стиральной машине! Полиэстер - материал, из которого сделано большинство купальных костюмов превратится в “тряпку” после машинной стирки. Для этого типа ткани, рекомендована - ручная стирка при низкой температуре. Проще говоря - принимая душ, ополосните свой свой купальник с небольшим количеством шампуня или мыла! Все вещи, необходимо хорошо просушить до следующего визита в бассейн.

Сменная обувь (тапочки) тоже требуют ухода! После их использования, необходимо убрать всю воду с внутренней части. Никогда не храните тапочки в закрытом пакете, в противном случае - неприятный запах и грибок обеспечен! Лучший вариант для хранения сменной обуви - сумка сеточного типа. В такой сумке, сменная обувь, хранится лучше всего.

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