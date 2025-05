Привет, я занимаюсь видеомонтажом уже как 2 года в программе Filmora 9, поэтому готов принять ваш заказ, о ценах будем договариваться, на цену влияет длина видео і требования (текс, музыка і прочее...)

Hello, I have been doing video editing for 2 years in the Filmora 9 program, so I am ready to accept your order, we will negotiate prices, the price is influenced by the length of the video and the requirements (tex, music, etc. ...)

Привіт, я займаюся монтажем відео вже 2 роки в програмі Filmora 9, тому готовий прийняти ваше замовлення, обговоримо ціни, на ціну впливає тривалість відео та вимоги (текс, музика тощо ...)