Веб-дизайнер

Всем добрый день!

Меня зовут Вячеслав и я очень рад видеть вас у себя на странице! Студент. Учусь в ПНУ на Компьютерных науках. Работаю в сфере веб-дизайна около месяца. Портфолио пока нету, но надеюсь что вы поможете мне наполнить его. Паралельно этому также изучаю профессию Frontend так что скоро смогу создавать сайты и под ключ. Также имею навыки по созданию логотипов и банеров. Буду очень рад работать с вами и создавать для вас уникальные дизайны, учитывая ваши индивидуальные особенности.

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