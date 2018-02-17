Slavka-perm59

Любые виды работ по разработке чего либо в Photoshop.
Здравствуйте, моя работа основана на разработке разного рода дизайна - ретушь, обработка фотографий, картинок, создание баннеров для вашего сайта, иконок.
Готов выполнить работу бесплатно, в замен прошу только отзыв. Приму любые предложения работы.
С уважением, Вячеслав.
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Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
7 лет назад
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