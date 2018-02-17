Slavka-perm59

Вячеслав Slavka-perm59

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Любые виды работ по разработке чего либо в Photoshop.

Здравствуйте,  моя работа основана на разработке  разного рода  дизайна - ретушь, обработка фотографий, картинок, создание баннеров для вашего сайта, иконок.

Готов выполнить работу бесплатно, в замен прошу только отзыв. Приму любые предложения работы.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С уважением, Вячеслав. 

Отзывы заказчиков

Olezhkamal90
Олег 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
9 баллов
7 лет назад
Создать баннер для сайта с косметикой
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!