Slavka-perm59

Любые виды работ по разработке чего либо в Photoshop.

Здравствуйте, моя работа основана на разработке разного рода дизайна - ретушь, обработка фотографий, картинок, создание баннеров для вашего сайта, иконок.

Готов выполнить работу бесплатно, в замен прошу только отзыв. Приму любые предложения работы.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С уважением, Вячеслав.