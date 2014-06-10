Slavyana

Виктория Slavyana

 
48 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Люблю, когда мозг штормит!

Образование: высшее филологическое

Статьи о современной жизни: культура и литература, путешествия и спорт, раннее развитие ребенка, психология сказок, свадебный переполох, семейные и народные традиции, а также всё на свете.

Переводы. Русский, украинский, английский языки.

Публиковалась в журналах, газетах.

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по литературе
Спасибо за курсовую!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $2
от 3 дней
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