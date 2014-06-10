Люблю, когда мозг штормит!
Образование: высшее филологическое
Статьи о современной жизни: культура и литература, путешествия и спорт, раннее развитие ребенка, психология сказок, свадебный переполох, семейные и народные традиции, а также всё на свете.
Переводы. Русский, украинский, английский языки.
Публиковалась в журналах, газетах.
e-mail: [email protected]
Портфолио
- Оформление окон209 просмотров
- Ландшафтный дизайн188 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за курсовую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
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от 3 дней
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Редактирование и Корректура
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от $1
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Переводы
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Копирайтинг
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