Люблю, когда мозг штормит!

Образование: высшее филологическое

Статьи о современной жизни: культура и литература, путешествия и спорт, раннее развитие ребенка, психология сказок, свадебный переполох, семейные и народные традиции, а также всё на свете.

Переводы. Русский, украинский, английский языки.

Публиковалась в журналах, газетах.

e-mail: [email protected]