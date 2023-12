Sleep-Walker

Программист, с декабря 2004 года MCP (сдал экзамен 70-315 Разработка вэб-приложений на языке C# на основе технологии ASP.NET), предпочитаю C#. Есть опыт работы над созданием крупного вэб-проекта, написания программного обеспечения на C# и Delphi . Хорошие знания теории реляционных баз данных - практика их применения в основном MS SQL Server. Навыки проектирования ПО с помощью design patterns. Общий стаж программиста 3 года. Хорошо образован, владею достаточно грамотной речью, есть небольшой опыт написания статей и обзоров. Неплохо фотографирую любимый жанр - пейзаж, индустриальный пейзаж.