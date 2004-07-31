Навыки и знания, профессиональная ориентация

Способен выполнять функции как проектировщика программного обеспечения, так и реализатора. Имею опыт участия в разработке средних и крупных (около 1 млн. строк кода) проектов, опыт руководства малой группой исполнителей, а также некоторый опыт внедрения.

Как архитектор, знаком с основными паттернами проектирования и умею применять их в практической работе. Имею практический опыт рефакторинга, проектирования модульной структуры приложения с обеспечением возможности ограниченной сторонней доработки программного продукта. Считаю, что пришло время попробовать свои силы в техническом руководстве проектом.

Как кодировщик, значительное время специализировался в разработке на Delphi, в последний же период перешел на C#; также имею хороший уровень владения C++ и языком ассемблера, прочные базовые знания в Java. Говоря о пожеланиях, хотелось бы приобрести более обширный опыт программирования для платформы .NET, с акцентом на создание портабельного программного обеспечения. Прилично разбираюсь с Transact-SQL. Углубленно изучал XML и XSLT. Хорошо знаком с оконной подсистемой и другими аспектами программного интерфейса MS Windows, с параллельной (многопоточной) обработкой данных. Имел дело с написанием приложений для сотовых телефонов с использованием диалекта Java (Micro Edition). Есть опыт в программировании распределенных приложений, работе с COM/DCOM, OLE. Занимался различными механизмами организации взаимодействия приложений с MatLab, семейством 1C. Обладаю навыками использования инструментов командной разработки, таких как системы контроля версий и утилиты для слияния изменений.

Прежние места работы

01.02.2006 – наст. вр. Программист 1-й категории ООО «НПФ Интек». Работа над группой проектов в сфере телемеханики. Основные технологии разработки - .Net (C#, Remoting), частично ASP.NET.

25.05.2005 – 31.01.2006 Программист в ЗАО «УфаНИПИнефть» и ООО «ЮНГ-НТЦ Уфа». Работа над программным комплексом поддержки картографии, составления отчетных документов, анализа нефтяных месторождений, визуализации их геологических и гидродинамических моделей и проч., разработка ведется главным образом на Delphi. Являюсь ответственным за рефакторинг проекта с целью его разделения по функциональному принципу на отдельные модули с низкой связностью, принимаю активное участие в выработке архитектурных решений в рамках всего проекта. В последнее время начал работу над обеспечением возможности совместной межкорпоративной разработки специализированных версий программного продукта для нужд конкретных заказчиков, в т.ч. с использованием других языков программирования. С ноября 2005 г. переведен на горящий проект на C#.

19.10.2004 – 24.05.2005 Ведущий программист (с февр. 2005 г.) в ООО «Мастер-систем». Работа связана с разработкой офисной части системы обслуживания КПК, выдаваемых торговым агентам: прием и отсылка почтовых рассылок, синхронизация данных КПК с БД на сервере, обмен данными с внешней учетной системой, редактирование учетных документов, различные виды отчетов, в т.ч. отсылка отчетов вышестоящей организации и т.д. Средство разработки офисной части – Delphi, используемая СУБД – MS Access.

20.09.2004 – 14.10.2004 Вольнонаемная работа: коллективная разработка сайта для риэлтерской компании. Направления работы: абстрагирование представления от данных, взаимодействие с БД, разработка основы для определяемого администратором сайта гибкого настраиваемого интерфейса. Применяемые технологии и языки: ASP.NET, C#, XML/XSLT.

1.11.2003 – 31.12.2003 Ассистент (HiWi) в Университете Карлсруэ, Германия. Род деятельности – разработка двух модулей для проекта кеширования удаленных вызовов методов в распределенных приложениях. Направления работы: архитектура распределенных приложений, OOD, технология удаленных вызовов Java RMI. Применяемый язык программирования – Java.

1.01.2002 – 31.10.2003 Ст. лаборант в учебно-научном центре ЮКОС-УГАТУ; фактическое рабочее место – в ООО ЮганскНИПИнефть. Род деятельности – проектирование и кодирование программных средств поддержки идентификации и анализа свойств нефти. Направления работы: взаимодействие с БД, объектно-ориентированное проектирование, разработка комплексного эргономичного пользовательского интерфейса, интеграция приложения со средствами Microsoft Office. Применяемый язык программирования – Delphi.

Особые заслуги:

Приз Borland, Inc. «за лучшую статью по продуктам и технологиям Borland за 2003 г.» в номинации «Использование Delphi, C++Builder и Kylix»

Квалификация эксперта на форуме «Delphi&Builder» сообщества RSDN (российское сообщество разработчиков программного обеспечения).

Образование

12.11.2004 – наст. вр. Аспирантура УГАТУ, специальность 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных комплексов, систем и сетей». Тематика работы – рефакторинг крупных программных проектов.

1.10.2003 – 31.07.04 Прослушивание курсов лекций по различным дисциплинам в Институте Программных структур и Организации данных (IPD) Университета Карлсруэ, Германия, в рамках стипендии земли Баден-Вюртемберг.

2000 – 2004 УГАТУ, кафедра Вычислительной математики и кибернетики,

специальность 220400 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Тема дипломной работы: «Ускорение работы распределенных приложений» – предлагается кэширование результатов удаленных вызовов для снижения общих временных издержек.

Диплом УГАТУ №ВСА0016474 (с отличием), присвоенная квалификация - инженер.

Особые заслуги:

2е место на областной олимпиаде по информатике среди студентов ВУЗов, 2000

Всероссийская олимпиада школьников по информатике, 1999 – диплом 3ей степени

Владение языками

Английским – продвинутый уровень (ср. с upper intermediate по шкале TOEFL)

Немецким – базовые знания, понимаю простейшие фразы без словаря

Со мной можно связаться по icq:125886105