Меня зовут Александр. Учусь в 11 классе общеобразовательной школы. Буду поступать в институт на профессию программиста. Знаю несколько языков программирования, так же знаю английский и немецкий языки. Компъютером владею свободно, особенно программами Microsoft. Могу делать переводы, писать разные статьи, писать небольшие скрипты на Python, C++ и Java, так же могу просто переписывать текст. Я легко обучаем и быстро вникаю в новую информацию. В зависимости от объёма работы, делаю всё в кратчайшие сроки и за небольшую цену. Если вам нужен человек, способный сделать какую-то работу быстро и качественно за небольшую оплату, я весь к вашим услугам.