Frontend разработчик ( JS + React + WordPress )
Сделаю именно то, что нужно вам. Качественно и в срок!
Владею HTML, CSS, JS, React - все, что необходимо для того, чтобы сверстать современный качественный сайт. Установлю его на WordPress для того, чтобы вы комфортно управляли им. А если нет дизайна, порекомендую дизайнера, который поможет сделать ваш проект с самого нуля.
Мои преимущества:
- сразу приступаю к работе
- экономлю ваши нервы и время
- соблюдаю дедлайны
- бесплатно проконсультирую по всем вопросам
- бесплатная поддержка проекта в течении недели после сдачи
Дополнительно:
Произвожу доработку, адаптацию и оптимизацию сайтов. Исправлю все, что вам не нравится, почищу код, уберу ошибки
Всегда на связи здесь и в
Whats App +995 591 185 383
Telegram @slinkislinki