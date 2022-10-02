Frontend разработчик ( JS + React + WordPress )

Сделаю именно то, что нужно вам. Качественно и в срок!

Владею HTML, CSS, JS, React - все, что необходимо для того, чтобы сверстать современный качественный сайт. Установлю его на WordPress для того, чтобы вы комфортно управляли им. А если нет дизайна, порекомендую дизайнера, который поможет сделать ваш проект с самого нуля.

Мои преимущества:

сразу приступаю к работе

экономлю ваши нервы и время

соблюдаю дедлайны

бесплатно проконсультирую по всем вопросам

бесплатная поддержка проекта в течении недели после сдачи

- Сайт о Грузии

- Yofi Team лэндинг

Дополнительно:

Произвожу доработку, адаптацию и оптимизацию сайтов. Исправлю все, что вам не нравится, почищу код, уберу ошибки

Всегда на связи здесь и в

Whats App +995 591 185 383

Telegram @slinkislinki