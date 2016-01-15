Slipchenko

HTML Coder

Ответственное, своевременное выполнение заданий!

Поиск заказов по минимальной оплате для повышения уровня и навыков.

-уверенные знания основ web-технологий;

-адаптивная верстка, вертка под мобильные устройства;

-владение Adobe Photoshop на уровне, необходимом для веб-разработки;

-аккуратный, читабельный код;

- HTML/CSS, JavaScript (jQuery),Шаблонизатор HTML Jade,Sass

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Контакты: [email protected]