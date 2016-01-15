Slipchenko

Александр Слипченко SlipchenkoSlipchenko
32 годаУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
HTML Coder
Ответственное, своевременное выполнение заданий!
Поиск заказов по минимальной оплате для повышения уровня и навыков.
-уверенные знания основ web-технологий;
-адаптивная верстка, вертка под мобильные устройства;
-владение Adobe Photoshop на уровне, необходимом для веб-разработки;
-аккуратный, читабельный код;
- HTML/CSS, JavaScript (jQuery),Шаблонизатор HTML Jade,Sass
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Контакты: [email protected]