Профессиональный настройщик и оптимизатор Yandex.Direct и Google Adwords

Профессиональный настройщик и оптимизатор Yandex.Direct и Google Adwords, имеющий за плечами 7-и летний опыт работы в данной сфере. Пройдены всевозможные курсы и тренинги. Квалификация 10 из 10.

Настрою Рекламную компанию с индивидуальными объявлениями (не путать с шаблонами, которые предлагают все организации, занимающиеся данным направлением, точней они не предлагают шаблонную работу, но создают объявления именно по шаблонам т.к. у них большой поток клиентов, берут количеством, а не качеством). К примеру возьмём одну из раскрученных компаний, качество у них стоит от 100 т.р. http://m-context.ru/, шаблонная настройка от 25 т.р..

Я хочу предложить Вам качественную настройку от 20 т.р., разница более чем ощутимая в 80 т.р.