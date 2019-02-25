SlobodyanukMaxim

Сделать в соц сетях (VK; Instagram) таргетированную рекламу на студентов из технических вузов в Перми, Самаре и Воронеже. Промо-материалы имеются. (видеоролик для соц сетей, визуал, пост)
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Сделать в соц сетях (VK; Instagram) таргетированную рекламу на студентов из технических вузов в Перми, Самаре и Воронеже. Промо-материалы имеются. (видеоролик для соц сетей, визуал, пост)
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