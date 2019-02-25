SlobodyanukMaxim

Максим Слободянюк SlobodyanukMaxim

 
26 летРоссия/Барабинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна страницы готовых товаров

    Добрый день! Необходимо разработать дизайн странички с готовыми позициями товаров. Примеры такой страницы отправлю в личных сообщениях. Она должна отображать некий список товаров, с конкретными разделами такими как:  - Наименование  - Размер  - Цвет  - Марка картона  - Количество на ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 Google таблицы с отправкой информации между собой

    Необходимо настроить четыре гугл таблицы. Три таблицы для руководителей подразделений с персональным доступом, т.е. один человек имеет доступ к одной своей таблице. И одну сводную таблицу для директора куда поступают данные (цифры). Директор естественно имеет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад