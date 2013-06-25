ВЫВОД САЙТОВ В ТОП
№ 1.) Стандартные пакеты на поисковое продвижение в ТОП:
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"Старт" 4000 р./м.:
20 низко конкурентных поисковых запросов (слов)
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"Базовый" 6000 р./м.:
10 высоко конкурентных поисковых запросов (слов)
10 средне конкурентных поисковых запросов (слов)
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"Бизнес" 10000 р./м.:
10 Высоко конкурентных поисковых запросов (слов)
10 средне конкурентных поисковых запросов (слов)
20 низко конкурентных поисковых запросов (слов)
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Сайт будет выведен в ТОП в течение 3-х месяцев.
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№ 2.) Индивидуальный пакет составляется по чётким требованиям заказчика:
От заказчика:
1. Регион продвижения (где хотите продвигать сайт)
2. Запросы для продвижения (слова при вводе которых в поисковике должен появляться сайт)
3. Позиции которые должны занять продвигаемые запросы (ТОП 1, 3, 5 или 10)
В свою очередь предоставляется:
1. Цена
2. Сроки
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