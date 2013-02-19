Slowing

Андрей Slowing

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Простенький шлюз SMS получаем Webhook Отправляем HTTP

    Необходимо написать простенький скрипт который должен при поступлении Webhook запроса отправлял запрос http в (SMS.ru) или аналогичное API, если уже есть рабочий вариант приветствуется. Данный скрипт необходим для рассылки смс из AmoCRM.  Скрипт ...

    AmoCRMPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать статистику и графики и небольшая верстка в emberJS

    Добрый день! Необходимо сделать статистику для каждого из воркера и нарисовать графики его скорости хешрейта (зависит от статистики первого воркера) Все это интегрировать в emberjs backend сервер на go lang все функции выполняет backend фрон ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по сайту на codeigniter

    $25

    Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter Нужен Динамичный Sitemap а так же следующие изменения. В Админ панели добавить: 1) Чек боксы (товар обработан, условие установки чек бокса редактирование товара собственно по нажатию кнопки сохранить) ...

    CodeIgniterHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO + Sitemap

    Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter Требуется seo оптимизация. Sitemap Оплата оперативно без задержок Сбер Киви Альфа WM

    CodeIgniter
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по сайту на codeigniter

    $12

    Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter необходимо сделать Подменю на каждой категории  К примеру Категория Xbox 360 - Аккаунты - Ключи  Под категории соотв должны редактироваться из админ панели. В ...

    AJAXCodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Random BG Image

    $10

    Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter необходимо сделать рандомный задний фон. Оплата Сбер Киви Альфа WM

    CodeIgniter
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скромное лого сайта

    $10

    Добрый день! Не предирчивый заказчик мечтает вознаградить исполнителя скромным заработком в 10  долларов. Нужен лого сайта http://xoneshop.ru/ цифровая продажа игр.  BG фон меняется просьба не уделять на него акцент. В прикрепленных файлах есть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оптимизация IIS7 Mysql php socket

    $250

    Оптимизация сервера на высокую нагрузку. Необходимо разобраться в ошибках сервера. Устранить ошибку увеличить запас свободных ресурсов под новых пользователей. в частности переполнения буферов и зависания сокетов в состояние wait. Возможно (скорее всего) придется исправлять ...

    MySQLPHP
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработки по сайту на codeigniter
CodeIgniterHTMLJavaScript
Сотрудничаем не первый раз. Всем доволен. Рекомендую.
Все хорошо согласно ТЗ Рекомендую
Ответный отзыв
kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Доработки по сайту на codeigniter
AJAXCodeIgniter
Выполнил все пункты задачи и получил деньги. Все как положено. Рекомендую.
Сделано все как договаривались
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скромное лого сайта
Отличный заказчик. Всем советую!
Благодарю за выполненную работу в кратчайшие сроки менее 12 часов
Ответный отзыв