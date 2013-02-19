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Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter Нужен Динамичный Sitemap а так же следующие изменения. В Админ панели добавить: 1) Чек боксы (товар обработан, условие установки чек бокса редактирование товара собственно по нажатию кнопки сохранить) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter Требуется seo оптимизация. Sitemap Оплата оперативно без задержок Сбер Киви Альфа WMПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
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Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter необходимо сделать Подменю на каждой категории К примеру Категория Xbox 360 - Аккаунты - Ключи Под категории соотв должны редактироваться из админ панели. В ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
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