Пара слов о себе
В 2014 волей судеб познакомился с SEO, вот оттуда все пошло и поехало.
✔Контроль копирайтеров
✔Разработка структуры
✔Оптимизация посадочных страниц.
✔Различного рода ТЗ
✔Тех. оптимизация
✔Сбор СЯ по проекту.
✔Точечная проработка страниц.
✔Наполнение сайта контентом.
✔ЛинкБилдинг.
✔Анализ конкурентов
✔Поиск точек роста
Имею навыки работы:
✔Разработка шаблонов в ZP
✔Многопоточность
✔Среднее знание C#
✔Среднее знание mySql.
✔Знание JS, html
✔Браузерных отпечатков
✔Написание парсеров на запросах
✔Обход систем защит сайтов
Имею свои проекты и свой авторский софт.
Приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных.
Я против войны в Украине!