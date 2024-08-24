Пара слов о себе

В 2014 волей судеб познакомился с SEO, вот оттуда все пошло и поехало.



✔Контроль копирайтеров

✔Разработка структуры

✔Оптимизация посадочных страниц.

✔Различного рода ТЗ

✔Тех. оптимизация

✔Сбор СЯ по проекту.

✔Точечная проработка страниц.

✔Наполнение сайта контентом.

✔ЛинкБилдинг.

✔Анализ конкурентов

✔Поиск точек роста



Имею навыки работы:



✔Разработка шаблонов в ZP

✔Многопоточность

✔Среднее знание C#

✔Среднее знание mySql.

✔Знание JS, html

✔Браузерных отпечатков

✔Написание парсеров на запросах

✔Обход систем защит сайтов



Имею свои проекты и свой авторский софт.



Приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных.