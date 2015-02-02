Slubitskaya

Опыт работы

Февраль 2013 — Май 20141 год 4 месяца

АНО "Организационный комитет XXII Олимпийских Зимних Игр и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 в городе Сочи"www.sochi2014.com

Государственные организации... Показать еще

Старший специалист по персоналу

По структуре работа с Департаментом по аудио-визуальному сопровождению спортивных мероприятий.

Должностные обязанности:

- подбор и координация работы временного персонала,

- заключение и сопровождение Договоров ГПХ с иностранными экспертами, рекомендованными МОК/НОК, курирование оплаты и отчётности,

- организация перелётов, проживания,

- повышение вовлеченности персонала и организационной эффективности, внутренние коммуникации,

- участие в планирование деятельности департамента,

- организация и ведение различных баз для работы иностранных экспертов,

- работа с внутренней отчетностью, аналитика данных, составление сводной информации,

- проведение тендеров для медальных и цветочных церемоний, а так же для развлекательного контента,

- работа с закупками по оборудованию и потребностям департамента для тестовых соревнований, Олимпийских Игр и Паралимпийских Игр,

- содействие в создание развлекательных программ для зрителей.

Март 2011 — Февраль 20132 года

Западная фармацевтическая компания ООО "Гленмарк Импэкс"Москва, www.glenmark-pharma.ru/

Медицина, фармацевтика, аптеки... Показать еще

Координатор отдела персонала

Должностные обязанности:

- адаптация новых сотрудников,

- участие в разработке и реализация систем мотивации персонала,

- организация и ведение различных баз данных сотрудников и организационных структур,

- работа с внутренней отчетностью, аналитика данных, составление сводной информации,

- работа с банком по открытию новых счетов и по проведению денежным выплат сотрудникам,

- предоставление данных для расчета заработной платы и премирования,

- администрирование процессов (введение в должность, тестирование, обучение, программы развития персонала, адаптация),

- участие и организация различных проектов отдела (медицинские осмотры, корпоративные мероприятия, выездные совещания, треннинги и

т.п.),

- взаимодействие с сотрудниками и руководителями компании по административным и кадровым вопросам,

- оформление различных полисов страхования, предоставляемых компанией,

- проведение тендеров со страховыми компаниями по ДМС, страхованию жизни,

- помощь в решение вопросов по страховым случаям,

- составление профиля ключевых навыков для вакантных позиций,

- размещение вакансий / взаимодействие с кадровыми агентствами,

- координация собеседований с кандидатами / проверка рекомендаций успешных кандидатов,

- опыт взаимодействия с государственными надзорными и контролирующими органами,

- составление Договоров ГПХ, аренды ТС и курирование их оплаты.

Февраль 2010 — Февраль 20111 год 1 месяц

ООО " Динаэнерджетикс Рус "www.dynaenergetics.com/RU/

Нефть и газ... Показать еще

Специалист отдела кадров

Должностные обязанности:

- организация и координация кадрового делопроизводства компании "с нуля" в полном объёме, контроль над соблюдением норм трудового

законодательства;

- разработка и оптимизация штатного расписания, организационной структуры

- написание Должностных инструкций,

- опыт взаимодействия с государственными надзорными и контролирующими органами,

- опыт оформления Договоров подряда, полисов ОМС, добровольного медицинского страхования,

- содействие в разработке и утверждение ЛНА Компании,

- учёт и оформление трудовых книжек,

- подбор персонала, адаптация,

- организация тренингов.

Февраль 2008 — Декабрь 200811 месяцев

Дюпон Наука и Технологии, ОООМосква, www.dupont.com

Химическое производство, удобрения... Показать еще

Персональный ассистент руководителя

Должностные обязанности:

- административная поддержка руководителя (в т.ч. организация встреч/совещаний/конференций),

- информационно-аналитическая поддержка руководителя,

- делопроизводство (договоры, корреспонденция, приказы, отчеты по расходам, служебные записки, презентации и др.),

- ведение делового календаря,

- контроль исполнения поручений руководителя,

- HR сопровождение департамента,

- travel-поддержка руководителя и бизнес-партнеров компании,

- организация различных выездных мероприятий(на территории РФ и за рубежом),

- коммуникация и взаимодействие с разными департаментами и внешними партнерами.