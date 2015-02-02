Slubitskaya

Февраль 2013 — Май 20141 год 4 месяца
АНО "Организационный комитет XXII Олимпийских Зимних Игр и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 в городе Сочи"www.sochi2014.com
Государственные организации... Показать еще
Старший специалист по персоналу
По структуре работа с Департаментом по аудио-визуальному сопровождению спортивных мероприятий.
Должностные обязанности:
- подбор и координация работы временного персонала,
- заключение и сопровождение Договоров ГПХ с иностранными экспертами, рекомендованными МОК/НОК, курирование оплаты и отчётности,
- организация перелётов, проживания,
- повышение вовлеченности персонала и организационной эффективности, внутренние коммуникации,
- участие в планирование деятельности департамента,
- организация и ведение различных баз для работы иностранных экспертов,
- работа с внутренней отчетностью, аналитика данных, составление сводной информации,
- проведение тендеров для медальных и цветочных церемоний, а так же для развлекательного контента,
- работа с закупками по оборудованию и потребностям департамента для тестовых соревнований, Олимпийских Игр и Паралимпийских Игр,
- содействие в создание развлекательных программ для зрителей.
Март 2011 — Февраль 20132 года
Западная фармацевтическая компания ООО "Гленмарк Импэкс"Москва, www.glenmark-pharma.ru/
Медицина, фармацевтика, аптеки... Показать еще
Координатор отдела персонала
Должностные обязанности:
- адаптация новых сотрудников,
- участие в разработке и реализация систем мотивации персонала,
- организация и ведение различных баз данных сотрудников и организационных структур,
- работа с внутренней отчетностью, аналитика данных, составление сводной информации,
- работа с банком по открытию новых счетов и по проведению денежным выплат сотрудникам,
- предоставление данных для расчета заработной платы и премирования,
- администрирование процессов (введение в должность, тестирование, обучение, программы развития персонала, адаптация),
- участие и организация различных проектов отдела (медицинские осмотры, корпоративные мероприятия, выездные совещания, треннинги и
т.п.),
- взаимодействие с сотрудниками и руководителями компании по административным и кадровым вопросам,
- оформление различных полисов страхования, предоставляемых компанией,
- проведение тендеров со страховыми компаниями по ДМС, страхованию жизни,
- помощь в решение вопросов по страховым случаям,
- составление профиля ключевых навыков для вакантных позиций,
- размещение вакансий / взаимодействие с кадровыми агентствами,
- координация собеседований с кандидатами / проверка рекомендаций успешных кандидатов,
- опыт взаимодействия с государственными надзорными и контролирующими органами,
- составление Договоров ГПХ, аренды ТС и курирование их оплаты.
Февраль 2010 — Февраль 20111 год 1 месяц
ООО " Динаэнерджетикс Рус "www.dynaenergetics.com/RU/
Нефть и газ... Показать еще
Специалист отдела кадров
Должностные обязанности:
- организация и координация кадрового делопроизводства компании "с нуля" в полном объёме, контроль над соблюдением норм трудового
законодательства;
- разработка и оптимизация штатного расписания, организационной структуры
- написание Должностных инструкций,
- опыт взаимодействия с государственными надзорными и контролирующими органами,
- опыт оформления Договоров подряда, полисов ОМС, добровольного медицинского страхования,
- содействие в разработке и утверждение ЛНА Компании,
- учёт и оформление трудовых книжек,
- подбор персонала, адаптация,
- организация тренингов.
Февраль 2008 — Декабрь 200811 месяцев
Дюпон Наука и Технологии, ОООМосква, www.dupont.com
Химическое производство, удобрения... Показать еще
Персональный ассистент руководителя
Должностные обязанности:
- административная поддержка руководителя (в т.ч. организация встреч/совещаний/конференций),
- информационно-аналитическая поддержка руководителя,
- делопроизводство (договоры, корреспонденция, приказы, отчеты по расходам, служебные записки, презентации и др.),
- ведение делового календаря,
- контроль исполнения поручений руководителя,
- HR сопровождение департамента,
- travel-поддержка руководителя и бизнес-партнеров компании,
- организация различных выездных мероприятий(на территории РФ и за рубежом),
- коммуникация и взаимодействие с разными департаментами и внешними партнерами.