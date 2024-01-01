ФИО: Вячеслав Высоцкий
Опыт работы:
- 2023 - настоящее время: Фриланс копирайтер
- До 2023 года: Работал в найме как копирайтер, писал тексты для сайтов и Инстаграма
Навыки:
- Копирайтинг: имею опыт написания разнообразных текстов для онлайн-платформ, таких как сайты и социальные сети
- Редактирование и корректура: способен редактировать и корректировать тексты для достижения оптимального качества
- Исследование и анализ: способен собирать информацию и проводить анализ для создания уникальных и информативных текстов
- Знание SEO: разбираюсь в основах SEO-оптимизации и могу создавать контент с учетом ключевых слов и требований поисковых систем
Образование:
Высшее, КПИ
Я ответственный, организованный и творческий специалист, готовый предоставить высококачественные тексты для ваших проектов. У меня отличные навыки коммуникации и способность выполнить задачи в срок. Мной гарантируется внимание к деталям и профессиональное отношение к работе.
Буду рад сотрудничать с вами и внести свой вклад в развитие ваших проектов!