Резюме

ФИО: Вячеслав Высоцкий

Опыт работы:

- 2023 - настоящее время: Фриланс копирайтер

- До 2023 года: Работал в найме как копирайтер, писал тексты для сайтов и Инстаграма

Навыки:

- Копирайтинг: имею опыт написания разнообразных текстов для онлайн-платформ, таких как сайты и социальные сети

- Редактирование и корректура: способен редактировать и корректировать тексты для достижения оптимального качества

- Исследование и анализ: способен собирать информацию и проводить анализ для создания уникальных и информативных текстов

- Знание SEO: разбираюсь в основах SEO-оптимизации и могу создавать контент с учетом ключевых слов и требований поисковых систем

Образование:

Высшее, КПИ

Я ответственный, организованный и творческий специалист, готовый предоставить высококачественные тексты для ваших проектов. У меня отличные навыки коммуникации и способность выполнить задачи в срок. Мной гарантируется внимание к деталям и профессиональное отношение к работе.

Буду рад сотрудничать с вами и внести свой вклад в развитие ваших проектов!